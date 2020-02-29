У Словаччині сьогодні проходить голосування на парламентських виборах

Фото: вибори в Словаччині (vzglyad.az)

Голосування почалося о 07:00 за місцевим часом і завершиться о 22:00

У Словаччині сьогодні, 29 лютого, відкрилися виборчі учасники на виборах депутатів нового складу Національної ради (однопалатного парламенту). Про це повідомили в Центральній виборчій комісії Словаччини.

Повідомляється, що голосування почалося о 07:00 за місцевим часом і завершиться о 22:00.

"У Словаччині створено 5998 виборчих дільниць. Громадяни можуть проголосувати і в інтернеті. Такою можливістю користуються в основному словаки, які проживають за кордоном", - йдеться в повідомленні.

Наголошується, що на 150 депутатських мандатів борються кандидати від 23 партій і партійної коаліції. Щоб пройти в парламент, політичній силі необхідно подолати 5-відсотковий бар'єр.

Остаточні результати виборів очікуються в неділю.

Нагадаємо, в 2019 році в Словаччині у другому турі президентських виборів перемогла адвокат і місцевий громадський діяч Зузана Чапутова.

Згідно з результатами голосування, за Чапутову проголосували 58,41% виборців, її суперник у другому турі - заступник голови Єврокомісії Марош Шефчович набрав 41,59%.