ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

У Словаччині сьогодні проходить голосування на парламентських виборах

Новини » Політика     29.02.2020 - 14:59
У Словаччині сьогодні проходить голосування на парламентських виборах
Фото: вибори в Словаччині (vzglyad.az)

Голосування почалося о 07:00 за місцевим часом і завершиться о 22:00

У Словаччині сьогодні, 29 лютого, відкрилися виборчі учасники на виборах депутатів нового складу Національної ради (однопалатного парламенту). Про це повідомили в Центральній виборчій комісії Словаччини.

Повідомляється, що голосування почалося о 07:00 за місцевим часом і завершиться о 22:00.

"У Словаччині створено 5998 виборчих дільниць. Громадяни можуть проголосувати і в інтернеті. Такою можливістю користуються в основному словаки, які проживають за кордоном", - йдеться в повідомленні.

Наголошується, що на 150 депутатських мандатів борються кандидати від 23 партій і партійної коаліції. Щоб пройти в парламент, політичній силі необхідно подолати 5-відсотковий бар'єр.

Остаточні результати виборів очікуються в неділю.

Нагадаємо, в 2019 році в Словаччині у другому турі президентських виборів перемогла адвокат і місцевий громадський діяч Зузана Чапутова.

Згідно з результатами голосування, за Чапутову проголосували 58,41% виборців, її суперник у другому турі - заступник голови Єврокомісії Марош Шефчович набрав 41,59%.

Україна та Словаччина запускають віртуальний реверс газу
Новини України Словаччинавыборыголосование
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся