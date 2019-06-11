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У "Опоблока" на чолі з Мураєвим серйозні шанси для проходження в Раду, - експерти

Новини » Вибори 2019    11.06.2019 - 12:58
У "Опоблока" на чолі з Мураєвим серйозні шанси для проходження в Раду, - експерти
Фото: з'їзд оновленого "Опоблока" (Віталій Носач/РБК-Україна)

Експерти прокоментували шанси "Опоблока"

Перша десятка списку партії "Опозиційний блок" на парламентських виборах говорить про те, що політсила є реальним претендентом на подолання 5% бар'єру і проходження в парламент. Таку думку висловили ряд українських політологів, коментуючи з'їзд партії "Опозиційний блок", який відбувся 10 червня в Києві.

Як зазначив на своїй сторінці у Facebook політолог Сергій Бєлашко, в першій десятці списку "Опозиційного блоку" на парламентських виборах досить популярні мери українських міст, які мають серйозний електоральний ресурс.

"Для того щоб набрати 1% на парламентських виборах, партії потрібно отримати близько 160 тисяч голосів. Таким чином, щоб подолати бар'єр у 5%, потрібно отримати підтримку 800 тисяч виборців. Сумарна чисельність жителів міст, чиї досить популярні мери фігурують у першій десятці об'єднаного списку – Харкова, Одеси, Запоріжжя, Ужгорода та Маріуполя – 3,7 млн осіб. А є ще Кривий Ріг, Павлоград, Рені, Теплодар, Чорноморськ...Це дуже серйозний електоральний ресурс, головне – забезпечити конвертацію підтримки місцевих лідерів голоси за партійний список та кандидатів-мажоритарників. Завдання складне, але цілком здійсненне", - відзначає експерт.

На думку політолога, експерт Українського інституту аналізу та менеджменту політики Миколи Спиридонова, "Опозиційний блок" демонструє нову модель партійного будівництва.

"У списку представлені промисловці, бізнесмени та успішні мери великих міст, це дуже потужний електоральний козир. І всі ці градоначальники зберігають високий рейтинг. Така команда має хороші шанси не тільки на подолання прохідного бар'єру (5%) але і на створення однієї з найбільших фракцій у Верховній Раді IX скликання. Об'єднана політична сила створить великі проблеми для ОПЗЖ, яка знаходиться в схожій електоральної ніші, але більш проросійська, де в списку Віктор Медведчук, Ренат Кузьмін", - вважає експерт.

Нагадаємо, 10 червня партія "Опозиційний блок" презентувала список політсили на парламентських виборах. Його очолить народний депутат Євген Мураєв, також у першій десятці – голова фракції Опозиційного блоку в парламенті Вадим Новинський, народний депутат Олександр Вілкул, мер Харкова Геннадій Кернес, мер Одеси Геннадій Труханов, міський голова Маріуполя Вадим Бойченко, міський голова Запоріжжя Володимир Буряк, депутат Хмельницької обласної ради Уляна Ткаченко, заслужений юрист України Володимир Пилипенко, міський голова Ужгорода Богдан Андрєєв

 

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