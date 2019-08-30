"Опоблок" заявив про порушення в перший день роботи нової Ради

"Опозиційний блок" заявив про порушення прав семи його народних депутатів у перший день роботи Верховної ради України 9 скликання. Про це йдеться в заяві "Опозиційного блоку" на сторінці в соціальній мережі Facebook.

Зокрема, повідомляється, що група нардепів від "Опоблоку" подала завчасно і в установленому порядку в апарат Ради заяви про членство в комітетах. Як зазначили в партії, ці заяви були відображені в робочих матеріалах підготовчої депутатської групи, персональний склад комітетів був попередньо нею затверджеий на засіданні з участю представників всіх партій, що знайшло своє відображення в проекті постанови ВР, поданому підготовчою депутатською групою до першого дня роботи Ради.

Однак пізніше, як стверджують в політсилі, прізвища нардепів "Опозиційного блоку" без узгодження з ними були виключені з проекту постанови, винесеного на голосування в сесійний зал.

"Відбулося брутальне порушення права народних депутатів працювати в комітетах Верховної ради, гарантованого законами України "Про Регламент Верховної ради України", "Про статус народного депутата України" та "Про комітети Верховної ради України". А головне - грубо порушено конституційне право виборців, які делегували владу народним депутатам "Опозиційного блоку", на представлення інтересів у вищому законодавчому органі", - наголошується в заяві.

"Опозиційний блок" і його представники в Раді звернулися до керівництва парламенту з вимогою розібратися: "чи є даний інцидент наслідком політичних інтриг, халатності апарату або ж непорозумінням".

"Сподіваємося, що нова Верховна рада буде націлена на конструктивну роботу, а не постійну конфронтацію з політичними опонентами. Відповідну заяву про вчинення правопорушення керівництвом Верховної ради направлено "Опозиційним блоком" в Адміністративний суд", - йдеться в повідомленні.