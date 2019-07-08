"Опоблок" вітає скасування повторного жеребкування

Рішення Верховного суду України про скасування повторного жеребкування номерів партій у бюлетені показало, що справедливість можна відстояти законними способами. Про це йдеться в заяві прес-служби "Опозиційного блоку", який подавав апеляційну скаргу.

Як зазначили в "Опоблоці", позов з вимогою провести пережеребкування подала "Аграрна партія". На стороні позивача у судовому процесі виступила "Опозиційна платформа – За життя" Медведчука і Бойка.

"На момент скандального судового рішення про пережеребкування ЦВК надрукувала близько 7 мільйонів бюлетенів. Проведення повторного жеребкування і необхідність передруку бюлетенів означало неможливість обрання нового парламенту на виборах 21 липня і фактичний їх зрив. Саме такий сценарій заготовив для українців проект Медведчука і Бойка, який називає себе "Опозиційна платформа – За життя", - йдеться в заяві.

Як вважають в "Опоблоці", посилаючись на дані соціологічних досліджень "незаангажованих агентств", їх політсила демонструє стійке зростання, а ОПЗЖ - "стрімке падіння" популярності.

"Особливо це помітно в Донецькій, Дніпропетровській, Запорізькій, Луганській, Одеській та Харківській областях. Це змушує команду Медведчука-Бойка шукати нові шляхи зриву виборів, щоб шляхом спекуляцій, брехні і обману уникнути суду виборців", - вважають в "Опоблоці".

"Платформу" не збентежив навіть той факт, що в Україні немає в потрібних обсягах спеціального захищеного паперу для друку бюлетенів, а її закупівля та виготовлення зайняла б кілька тижнів", - додали в політсилі.

Крім того, відзначили в прес-службі, незаконний друк нових бюлетенів обійшовся б українським платникам податків в десятки мільйонів гривень.

"Зваживши наведені в апеляційній скарзі "Опозиційного блоку" аргументи, Верховний суд України прийняв єдино правильне, зважене і законне рішення. Скандальне повторне жеребкування скасовано. Вибори відбудуться 21 липня. План політичних аферистів з "Платформи" з тріском провалився. Ми вітаємо рішення Верховного суду, яке показало, що справедливість можна відстояти законними способами", - резюмували у "Опоблоці".