Зганьбилися на весь світ. Дружина розповідає окупанту про вибухи в Криму: перехоплення ГУР

Українська розвідка змогла перехопити розмову дружини окупанта з непідконтрольних Україні території, в якій обговорювались нещодавні вибухи в окупованому Криму.

Жінка скептично відноситься до "офіційної" позиції окупаційної влади та вважає, що вибухи на авіабазі ганьблять росіян на весь світ. Також вона не розуміє чому розхвалене російське ППО не працює, що однозначно дає їй не кращу рекламу.

Чоловік під час розмови заявив, що росіяни не можуть "огризнутись" на такі витівки та розповів про слідкування США за російським ППО. Саме з цих причин українським військовим, за його словами, і вдається наносити влучні удари.