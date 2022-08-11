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Опозорились на весь мир. Жена рассказывает оккупанту о взрывах в Крыму: перехват ГУР

Фото: опозорились на весь мир. Жена рассказывает окупанту о взрывах в Крыму: перехват ГУР (twitter.com)
Автор: Дмитрий Браславский

После взрывов на авиабазе в оккупированном Крыму, россияне фактически опозорились на весь мир.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу ГУР Минобороны Украины.

Украинская разведка смогла перехватить разговор жены оккупанта с неподконтрольных Украине территории, в которой обсуждались недавние взрывы в оккупированном Крыму.

Женщина скептически относится к "официальной" позиции оккупационных властей и считает, что взрывы на авиабазе позорят россиян на весь мир. Также она не понимает почему хваленое российское ПВО не работает, что однозначно дает ей лучшую рекламу.

Мужчина во время разговора заявил, что россияне не могут "огрызнуться" на такие выходки и рассказал о слежке США за российским ПВО. Именно по этим причинам украинским военным, по его словам, и удается наносить точные удары.

Напомним, что ранее украинская разведка перехватила разговор, в котором шла речь о расстрелах оккупантами друг друга за дезертирство. После этого погибших оформляют без вести пропавшими.

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