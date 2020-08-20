Опозиція Білорусі виступає за діалог з Росією

Фото: Павло Латушко tut by

Рада по передачі влади в Білорусі виступає за добрі відносини з Москвою

Член Координаційної ради опозиції Білорусі Павло Латушко заявив, що рада виступає за максимально добрі і глибокі відносини з Москвою. Однак, опозиція позитивно налаштована й до ЄС.

Про це він заявив на прес-конференції.

У той же час, він заявив, що Мінськ - частина європейської цивілізації, у зв'язку з чим члени ради зацікавлені мати хороші відносини і з ЄС.

"Останній політик в Білорусі буде той, який запропонує побудувати стіну між Білорусією і Росією. Росія - це перший ринок з експорту білоруської продукції, близько 50 відсотків", - заявив він.

Також член ради Марія Колеснікова запевнила, що про припинення відносин Білорусі з РФ не йдеться.

"Зараз йдуть маніпуляції від президента нашої країни (Олександра Лукашенка, - ред.) про те, що ми нібито намагаємося якимось чином зіпсувати відносини з Росією. Хочу всіх запевнити - наша офіційна позиція: ми будемо підтримувати дружні взаємовигідні відносини, прагматичні, кристальні, транспарентні - зі всіма", - зазначила вона.

Нагадаємо, в Євросоюзі висловили побоювання через можливе іноземне вторгнення в країну.

Зазначимо, Олександр Лукашенко заявив, що на території Білорусі немає іноземних військ.

У свою чергу пресс-секретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що Росія не бачить необхідності в наданні військової допомоги Білорусі.