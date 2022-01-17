Оповіщення про повітряні загрози та IP-телефонія: що відомо про технічну співпрацю України з НАТО

Так, проекти включають регіональну програму забезпечення безпеки повітряного простору (RASP) НАТО-Україна для раннього оповіщення та координації щодо загроз повітряному простору. Система включає інтегровану систему IP-телефонії і пропонує операторам інструменти, що допомагають їм взаємодіяти один з одним, такі як чат, географічні покажчики і виділення маршруту літака. Блоки підключені через окрему мережу від інтернету.

Робота НАТО з Україною також включає Ініціативу обміну знаннями, в рамках якої профільні експерти Агентства діляться своїми знаннями про практику НАТО у розвитку потенціалу в галузі командування, управління, зв'язку та комп'ютерів.

"Ми успішно працюємо з Україною протягом кількох років, надаючи ключові можливості та обмінюючись знаннями", - сказав генеральний менеджер агентства NCI Людвіг Декампс.

За його словами, НАТО поглиблюватиме співпрацю з Україною, щоб підтримати її в модернізації інформаційних технологій та комунікаційних послуг.

"Підписаний сьогодні Меморандум продовжує нашу співпрацю, розпочату в 2015 році. За підтримки НАТО ми плануємо й надалі впроваджувати сучасні інформаційні технології та сервіси у систему управління Збройними Силами України", - заявила посол Наталія Галібаренко, голова місії України в НАТО.