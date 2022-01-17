RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Оповіщення про повітряні загрози та IP-телефонія: що відомо про технічну співпрацю України з НАТО

Автор: Іванна Шовкун

У понеділок, 17 січня, Україна та агентство НАТО з зв'язку та інформації (NCI) підписали оновлений Меморандум про угоду про продовження спільної роботи над проектами, пов'язаними з технологіями. В рамках співпраці розроблено декілька програм.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт НАТО.

Так, проекти включають регіональну програму забезпечення безпеки повітряного простору (RASP) НАТО-Україна для раннього оповіщення та координації щодо загроз повітряному простору. Система включає інтегровану систему IP-телефонії і пропонує операторам інструменти, що допомагають їм взаємодіяти один з одним, такі як чат, географічні покажчики і виділення маршруту літака. Блоки підключені через окрему мережу від інтернету.

Робота НАТО з Україною також включає Ініціативу обміну знаннями, в рамках якої профільні експерти Агентства діляться своїми знаннями про практику НАТО у розвитку потенціалу в галузі командування, управління, зв'язку та комп'ютерів.

"Ми успішно працюємо з Україною протягом кількох років, надаючи ключові можливості та обмінюючись знаннями", - сказав генеральний менеджер агентства NCI Людвіг Декампс.

За його словами, НАТО поглиблюватиме співпрацю з Україною, щоб підтримати її в модернізації інформаційних технологій та комунікаційних послуг.

"Підписаний сьогодні Меморандум продовжує нашу співпрацю, розпочату в 2015 році. За підтримки НАТО ми плануємо й надалі впроваджувати сучасні інформаційні технології та сервіси у систему управління Збройними Силами України", - заявила посол Наталія Галібаренко, голова місії України в НАТО.

Нагадаємо, генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Альянс готовий обговорювати з Росією скорочення озброєнь. Поряд із цим він закликав до деескалації ситуації в Україні, заявивши, що Альянс готовий "вислухати стурбованість" Росії.

Читайте РБК-Україна в Google News
НАТО