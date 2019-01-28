ОПОРА заявила про напад на її омбудсмена у Кропивницькому

Невідомі побили Євгена Гурницького у під'їзді його будинку

В Кропивницком напали на общественного омбудсмена по защите избирательных прав гражданской сети ОПОРА в Кировоградской области Евгения Гурницкого. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ОПОРА.

Отмечается, что это произошло вечером 26 января - нападение совершили в подъезде дома, где проживает Гурницкий. Активист связывает нападение со своей профессиональной деятельностью.

"Неизвестные лица назвали меня по имени, я откликнулся и потом мне нанесли повреждение в области правого глаза. Неизвестные лица скрылись с места происшествия, не забрав ничего из моих личных вещей", - заявил Гурницкий в видеообращении, обнародованном на сайте сети.

Активист добавил, что в последнее время он фиксирует нарушения избирательного законодательства на территории Кировоградской области. Именно поэтому Гурницкий считает нападение следствием такой его деятельности.

Омбудсмен после инцидента обратился в больницу и написал заявление в полицию. В самой организации расценили это нападение "как давление на наблюдение за избирательной кампанией".

Напомним, ранее министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявлял, что большинство из зарегистрированных кандидатов в президенты Украины и их штабы ведут агитацию незаконно.