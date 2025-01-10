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Оплата инспекторов НМТ выросла вдвое: что изменится

Украина, Пятница 10 января 2025 11:35
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Оплата инспекторов НМТ выросла вдвое: что изменится Фото: Улучшение условий для инспекторов НМТ (GettyImages)
Автор: Владислава Ткаченко

В 2025 году в Украине существенно меняются условия работы инспекторов на пунктах тестирования Национального мультипредметного теста (НМТ). Благодаря внесенной правке в бюджет, их оплата труда увеличена вдвое.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram народного депутата Украины и председателя комитета по вопросам образования, науки и инноваций Сергея Бабака.

Между первым и вторым чтениями проекта закона "О государственном бюджете на 2025 год" в Верховную Раду было подано предложение увеличить финансирование Украинского центра оценивания качества образования (УЦОКО) на 99,2 млн гривен. Это решение приняли после того, как на заседании комитета стало известно, что инспекторы, работающие на пунктах тестирования НМТ, получают всего 80-120 гривен за час работы. С учетом значимости их обязанностей, такая оплата была недостаточной.

Министерство финансов и бюджетный комитет Верховной Рады поддержали эту правку, и дополнительное финансирование было учтено в принятом законе о бюджете.

Правительственное постановление

Перед Новым годом Кабинет Министров принял постановление №1533, которое предусматривает реализацию указанной правки. Благодаря этому, размер оплаты труда лиц, привлеченных к проведению образовательных оценок, увеличен вдвое.

Повышение уровня оплаты труда является важным шагом для укрепления способности образовательной системы Украины. Это будет способствовать привлечению большего количества квалифицированных специалистов, что обеспечит прозрачность, честность и качество проведения НМТ и других тестирований.

Напомним, что Национальный мультипредметный тест 2025 будет проходить с 14 мая по 25 июля. Выпускники будут сдавать три обязательных учебных предмета и один по собственному выбору.

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