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Оперуповноваженому поліції загрожує до 10 років увязнення за смертельну ДТП

Новини » Надзвичайні події    07.09.2019 - 07:56
Оперуповноваженому поліції загрожує до 10 років увязнення за смертельну ДТП
Фото: ДТП в Херсонській обл. (dbr.gov.ua)

Поліцейський у Херсонській обл. сів за кермо без посвідчення і влаштував ДТП, в якій загинула в тому числі дитина

До суду передано обвинувальний акт щодо оперуповноваженого поліції, який підозрюється у вчиненні смертельної аварії, в котрій загинули троє людей. Про це передає РБК-Україна із посиланням на Державне бюро розслідувань (ДБР).

Серед загиблих тому числі 9-річна дитина. Аварія сталась 18 червня у Херсонській області. Підозрюваним є оперуповноважений Головного управління Національної поліції в АР Крим та м. Севастополі.

Поліцейський перебував за кермом BMW. На трасі Скадовськ-Каховка він з невідомих причин виїхав на зустрічну смугу, де зіткнувся з автомобілем "ВАЗ 21099".

"У результаті зіткнення пасажири автомобіля "ВАЗ" - чоловік та жінка - загинули на місці, 9-річна дівчинка отримала чисельні травми і згодом померла в лікарні", - уточнили в ДБР.

Після затримання підозрюваного Мелітопольський міжрайонний суд взяв його під варту з можливістю внесення застави у сумі 192 тисяч гривень. Підозрюваний вніс заставу та вийшов з-під варти. Це рішення було оскаржено в апеляційному суді, і наразі підозрюваний перебуває під вартою.

"Досудовим розслідуванням встановлено, що правоохоронець не мав водійського посвідчення... Крім того, під час досудового розслідування правоохоронець відмовлявся надавати будь-які свідчення... У разі доведення вини, підозрюваному загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 10 років", - пояснили в ДБР.

Нагадаємо, раніше у червні в Херсонській області водій з'їхав в канал, в результаті чого загинули 3 людини. Серед загиблих двоє дітей 2002 і 2014 р. н.

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