Операцію із захоплення України хотіли провести за 15 діб. До військових потрапили документи для Гаазького трибуналу

У розпорядженні військових опинилися плануючі документи одного з підрозділів батальйонної тактичної групи 810 окремої бригади морської піхоти Чорноморського флоту РФ.

Серед документів є робоча карта, бойове завдання, таблиця позивних, таблиці сигналів управління, таблиці прихованого управління, список особового складу і так далі.

"З отриманої інформації стало відомо, що плануючі документи на війну з Україною були затверджені ще 18.01.2022, а сама операція із захоплення України повинна була пройти за 15 діб, а саме – з 20.02 по 06.03.

Підрозділ ворога повинен був здійснити висадку в ВДК "Орськ" в районі населеного пункту Степанівка-1 і далі діяти з військовими частинами 58 армії, а саме – зі 177 окремим полком морської піхоти ЧФ РФ. Кінцевою метою цих сил було блокування і взяття під контроль Мелітополя", - сказано в повідомленні.

Військові підкреслюють, що не варто вірити полоненим, які стверджують, що приїхали в Україну на навчання.

"Коли в черговий раз хтось із полонених скаже, що приїхав на навчання і заблукав – не вірте! Вони знали, вони ретельно планували та готувалися. А російським окупантам скажемо одне: залишайте і далі свою техніку, і таємні документи, вони нам знадобляться, по-перше - для наших захисників, по-друге, - для Гааги", - додали військові.