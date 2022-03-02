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Операцію із захоплення України хотіли провести за 15 діб. До військових потрапили документи для Гаазького трибуналу

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Середа 02 березня 2022 19:09
Операцію із захоплення України хотіли провести за 15 діб. До військових потрапили документи для Гаазького трибуналу Фото: українські військові знайшли документи про плани захопити Україну за 15 днів (twitter.com GeneralStaffUA)
Автор: Анна Шиканова

Завдяки успішним діям одного з підрозділів ЗСУ окупанти втрачають не тільки техніку і живу силу, а й важливі документи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Оперативно-тактичне угруповання "Схід".

У розпорядженні військових опинилися плануючі документи одного з підрозділів батальйонної тактичної групи 810 окремої бригади морської піхоти Чорноморського флоту РФ.

Серед документів є робоча карта, бойове завдання, таблиця позивних, таблиці сигналів управління, таблиці прихованого управління, список особового складу і так далі.

"З отриманої інформації стало відомо, що плануючі документи на війну з Україною були затверджені ще 18.01.2022, а сама операція із захоплення України повинна була пройти за 15 діб, а саме – з 20.02 по 06.03.

Підрозділ ворога повинен був здійснити висадку в ВДК "Орськ" в районі населеного пункту Степанівка-1 і далі діяти з військовими частинами 58 армії, а саме – зі 177 окремим полком морської піхоти ЧФ РФ. Кінцевою метою цих сил було блокування і взяття під контроль Мелітополя", - сказано в повідомленні.

Військові підкреслюють, що не варто вірити полоненим, які стверджують, що приїхали в Україну на навчання.

"Коли в черговий раз хтось із полонених скаже, що приїхав на навчання і заблукав – не вірте! Вони знали, вони ретельно планували та готувалися. А російським окупантам скажемо одне: залишайте і далі свою техніку, і таємні документи, вони нам знадобляться, по-перше - для наших захисників, по-друге, - для Гааги", - додали військові.

Операцію із захоплення України хотіли провести за 15 діб. До військових потрапили документи для Гаазького трибуналуОперацію із захоплення України хотіли провести за 15 діб. До військових потрапили документи для Гаазького трибуналуОперацію із захоплення України хотіли провести за 15 діб. До військових потрапили документи для Гаазького трибуналуОперацію із захоплення України хотіли провести за 15 діб. До військових потрапили документи для Гаазького трибуналуОперацію із захоплення України хотіли провести за 15 діб. До військових потрапили документи для Гаазького трибуналуОперацію із захоплення України хотіли провести за 15 діб. До військових потрапили документи для Гаазького трибуналуОперацію із захоплення України хотіли провести за 15 діб. До військових потрапили документи для Гаазького трибуналуОперацію із захоплення України хотіли провести за 15 діб. До військових потрапили документи для Гаазького трибуналуОперацію із захоплення України хотіли провести за 15 діб. До військових потрапили документи для Гаазького трибуналуОперацію із захоплення України хотіли провести за 15 діб. До військових потрапили документи для Гаазького трибуналуОперацію із захоплення України хотіли провести за 15 діб. До військових потрапили документи для Гаазького трибуналуОперацію із захоплення України хотіли провести за 15 діб. До військових потрапили документи для Гаазького трибуналуОперацію із захоплення України хотіли провести за 15 діб. До військових потрапили документи для Гаазького трибуналу

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