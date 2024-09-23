Операция ВСУ в Курской области создала для РФ дилемму: разъяснение военнослужащего

Он напомнил, что сейчас между Украиной и Россией идет борьба за захват оперативной стратегической инициативы. Сейчас для врага главной политической целью является Донецкая область.

"В то время как для нас стоит вопрос не политических целей, а собственное освобождение территории, освобождение украинской территории и военная операция, которую мы проводим в Курской области, - это операция к принуждению врага задействовать там силы и средства, которые они могли бы задействовать против украинской армии в Донецкой области", - добавил Тимочко.

По его словам, промежуточные результаты свидетельствуют о том, что ни одна из сторон не будет прекращать своей работы. И тут ситуация будет зависеть от того, как каждая из сторон сможет накопить силы и средства.

Тимочко считает, что сейчас у россиян парадокс. Поскольку если сейчас они серьезно усилят Курское направление, использовав для этого солдат с Донецкого направления, то это будет обвал политической цели об оккупации Донецкой области.

Но если враг будет игнорировать ситуацию в Курской области, то о так называемом "освободительстве" в Донецкой области речи быть уже не может.

"То есть на самом деле у россиян дилемма", - подчеркнул он.

Тимочко добавил, что у украинских военных в то же время есть поле для маневра. Поскольку если им прийдется отступать в Донецкой области, то они будут отступать перед большими силами врага. Но с другой стороны, даже если ВСУ и выйдут из Курской области, то это будет восприниматься с пониманием.

"То есть, они где-то попали сами в плен своей информационной кампании. Как они будут пытаться решить в военном плане? Сейчас можно рассуждать. Но опять же будет зависеть от ряда факторов", - добавил он.

Как отметил Тимочко, первый фактор - насколько удачно Украина сможет уничтожать российские арсеналы. Второй - насколько удачно украинские защитники продолжат уничтожать отрасли, которые формируют бюджет РФ. И третий - осмелиться ли Россия провести общую мобилизацию населения и экономики.