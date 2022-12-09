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Операция спасения. Критик Кадырова, вероятно, жив и находится под защитой в Швеции

Фото: возможно, чеченский блогер Тумсо Абдурахманов жив и скрывается (GettyImage)
Автор: Татьяна Зарембо

Правительство Ичкерии заявило, что чеченский блогер Тумсо Абдурахманов жив и находится под защитой шведской полиции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на проект "Кавказ. Реалии".

Как отметила пресс-служба правительства Чеченской республики Ичкерия за рубежом, вполне вероятна возможность того, что была проведена операция спасения и на самом деле Тумсо Абдурахманов жив и находится под защитой полиции Швеции.

"По информации, которой располагает правительство Чеченской республики Ичкерия, Тумсо Абдурахманов жив и находится под защитой шведской полиции", - прокомментировал представитель пресс-службы, ссылаясь на "собственные источники информации".

Однако он затруднился уточнить, какие события могли стать основанием для подобной операции спасения Абдурахманова. Полиция Швеции также не дала ответа на официальный запрос, хотя они и раньше не комментировали сообщение о возможном убийстве Абдурахманова, якобы произошедшее на территории Швеции.

Также неизвестно, где находится брат Абдурахманова - Мухаммад. С ним также не удалось связаться представителям диаспоры в Европе, правозащитникам и журналистам.

РБК-Украина сообщало, что чеченского блогера Тумсо Абдурахманова расстреляла группа людей в его квартире в Швеции в ночь на 2 декабря.

Абдурахманов критиковал власть Чечни. В 2015 году он уехал из РФ после конфликта с родственниками главы Чечни Рамзана Кадырова и получил статус политического беженца в Швеции. В 2020 и 2021 годах на жизнь Абдурахманова и его брата уже покушались. В 2021 году блогер также сообщал, что в Чечне похитили девять его родственников.

Как сообщалось ранее, СБУ объявила в розыск Рамзана Кадырова.

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ЧечняКадыровблогерка