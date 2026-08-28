Операция "Форест Гамп": НАБУ объявило подозрение бывшему депутату

Новое подозрение по делу "Форест Гамп"

НАБУ и САП расширили круг подозреваемых по делу преступной организации, специализировавшейся на:

рейдерских захватах,

махинациях с имуществом,

отмывании преступных активов.

По данным следствия, руководители преступной организации (действующий и бывший народные депутаты Украины) привлекли подозреваемого к противоправной деятельности. Они хотели воспользоваться его неформальными связями и влиянием в судебной сфере.

Фигурант обеспечивал принятие судьями хозяйственных судов решений в пользу компаний или лиц, связанных с преступной организацией.

Так, с участием подозреваемого произошел рейдерский захват двух предприятий с активами на 248 миллионов гривен.

Кроме того, бизнесмен способствовал легализации средств, полученных преступным путем, для их дальнейшего внесения в качестве залога одного из участников другой преступной организации (дело "Мидас").

Ранее РБК-Украина писало, что Нацбанк выясняет, соблюдали ли учреждения требования финансового мониторинга. Речь идет об обслуживании лиц, перечислявших средства на счет Высшего антикоррупционного суда.

Также сообщалось, что за бывшего министра энергетики Германе Галущенко внесли всю сумму залога в размере 150 миллионов гривен.

Кроме того, ВАКС взял фигуранта дела "Форест Гамп" Максима Микитася под стражу с возможностью внесения залога в размере 30 миллионов гривен.