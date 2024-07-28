RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Операция за день. Украинцам рассказали о "быстрых" хирургических услугах

Фото: врачи объяснили, какие хирургические услуги могут получить украинцы за день (pon.org.ua)
Автор: Карина Левицкая

На сегодняшний день в Украине есть хирургические операции, после которых пациенту не нужно оставаться надолго в стационаре.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Национальной службы здоровья Украины.

Такие хирургические вмешательства покрывает Программа медицинских гарантий в рамках пакета Хирургические операции взрослым и детям в условиях стационара одного дня.

В рамках пакета пациентам и пациенткам бесплатно гарантировано:

  • плановая госпитализация при наличии соответствующего объема исследований до планируемого хирургического вмешательства, выполненных на амбулаторном этапе оказания медицинской помощи;
  • анестезиологическое обеспечение;
  • проведение диагностических, лечебно диагностических и хирургических вмешательств/процедур, осуществление которых невозможно в амбулаторных условиях и требует наблюдения в течение не более 24 часов в условиях стационара.

Чтобы получить услугу хирургии однажды бесплатно, нужно:

  • иметь направление семейного или лечащего врача;
  • обратиться в больницу, имеющую договор с НСЗУ за соответствующим пакетом и предоставляющую необходимый вид помощи.

Напомним также, что в условиях военного положения всем важно знать основные навыки предоставления доврачебной помощи. В частности о том, как остановить разные виды кровотечения, мы писали в отдельном материале РБК-Украина.

Мы также объясняли, что делать, если "болит сердце".

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
НСЗУМинистерство здравоохранения Украины