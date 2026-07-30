Операция "Честный призыв": ГБР раскрыло первые результаты массовых обысков в ТЦК

Кто организовал схему

По данным следствия, сделку создали мужчина и его сожительница, ранее работавшая оператором одного из столичных ТЦК и СП.

Используя полученные знания и связи, они привлекли к незаконной деятельности действующего оператора территориального центра комплектования.

Что делал оператор ТЦК

Чиновник использовал собственный электронный ключ доступа к реестру "Оберег" и без законных оснований изменял информацию о военнообязанных на системной основе.

Без личного присутствия мужчин он вносил сведения об изменении места военного учета, отменял статус розыска или нарушителя, создавал записи о сверке данных, вручении документов оповещения и направлении на военно-врачебную комиссию.

Участники сделки установили четкие тарифы. За удаление из реестра сведений о нарушении военного учета для рядового или сержантского состава они брали 2,5 тысяч долларов, за офицеров - 3 тысячи.

Организация прохождения ВЛК без принятия мер по мобилизации стоила 1,7 тысяч долларов.

Сколько эпизодов задокументировали

Сотрудники ГБР зафиксировали 18 эпизодов, когда организаторы получили по 2,5 тысячи долларов за удаление из реестра сведений о нарушении военного учета. После оплаты оператор ТЦК вносил соответствующие изменения в государственную систему.

По данным следствия, должностное лицо системно использовало служебный доступ и аналогичным способом незаконно изменило данные относительно значительного количества военнообязанных.

Что угрожает подозреваемому

Оператору ТЦК сообщили о подозрении в несанкционированном изменении информации, обрабатываемой в автоматизированных системах, совершенном по предварительному сговору группой лиц, в том числе повторно (ч. 3 ст. 362 Уголовного кодекса).

Санкция статьи предусматривает до 6 лет лишения свободы. ГБР устанавливает всех причастных к сделке и проверяет другие возможные факты незаконного вмешательства в государственные реестры