Операция "Честный призыв": ГБР раскрыло первые результаты массовых обысков в ТЦК

Всеукраинская спецоперация ГБР и Генштаба "Честный призыв" сообщила о первых результатах. В Киеве разоблачили оператора ТЦК, который редактировал данные за деньги.
Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Государственное бюро расследований.
По данным следствия, сделку создали мужчина и его сожительница, ранее работавшая оператором одного из столичных ТЦК и СП.
Используя полученные знания и связи, они привлекли к незаконной деятельности действующего оператора территориального центра комплектования.
Чиновник использовал собственный электронный ключ доступа к реестру "Оберег" и без законных оснований изменял информацию о военнообязанных на системной основе.
Без личного присутствия мужчин он вносил сведения об изменении места военного учета, отменял статус розыска или нарушителя, создавал записи о сверке данных, вручении документов оповещения и направлении на военно-врачебную комиссию.
Участники сделки установили четкие тарифы. За удаление из реестра сведений о нарушении военного учета для рядового или сержантского состава они брали 2,5 тысяч долларов, за офицеров - 3 тысячи.
Организация прохождения ВЛК без принятия мер по мобилизации стоила 1,7 тысяч долларов.
Сотрудники ГБР зафиксировали 18 эпизодов, когда организаторы получили по 2,5 тысячи долларов за удаление из реестра сведений о нарушении военного учета. После оплаты оператор ТЦК вносил соответствующие изменения в государственную систему.
По данным следствия, должностное лицо системно использовало служебный доступ и аналогичным способом незаконно изменило данные относительно значительного количества военнообязанных.
Оператору ТЦК сообщили о подозрении в несанкционированном изменении информации, обрабатываемой в автоматизированных системах, совершенном по предварительному сговору группой лиц, в том числе повторно (ч. 3 ст. 362 Уголовного кодекса).
Санкция статьи предусматривает до 6 лет лишения свободы. ГБР устанавливает всех причастных к сделке и проверяет другие возможные факты незаконного вмешательства в государственные реестры
Напомним, ГБР совместно с Генштабом ВСУ 30 июля начало масштабную спецоперацию "Честный призыв" - обыски и следственные действия параллельно продолжаются более чем в 100 территориальных центрах комплектования в большинстве регионов страны.