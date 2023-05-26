Операции в Белгородской области. Легион "Свобода России" показал, как уничтожали войска РФ

"Первая видеосводка нашей операции в Белгородской области. Кадры, демонстрирующие трусость и непрофессионализм путинских войск. Имея численное преимущество, действуя на знакомой им территории, солдаты ВС РФ панически прятались в посадках и под заборами", - отметили в легионе.

По их словам, российские военные хотели поиграть в прятки, но "артиллеристы из легиона "Свобода России" играют лучше".

На видео есть кадры укрытия мотострелковой роты в заброшенных жилых домах местных жителей.

"Здесь же - уничтоженная и поврежденная техника, которая больше не поедет по российским дорогам разрушать украинские города", - добавили в легионе.

Операция в Белгородской области

Легион "Свобода России" - это военное подразделение ВСУ, которое было сформировано в 2022 году для защиты Украины от российского вторжения. Они входят в Интернациональный легион ТрО Украины.

В начале марта этого года впервые состоялось пересечение границы РФ со стороны Украины и вход в Брянскую область. Тогда ответственность за это взяли на себя бойцы "Российского добровольческого корпуса".

Однако, утром 22 мая на канале легиона "Свобода России" в Telegram появилось видеообращение от военных, в котором они заявили, что "возвращаются домой для борьбы за свободу от власти". Местные власти позже объявили режим контртеррористической операции, однако уже на следующий день отменили его, несмотря на то, что солдаты не вышли с территории региона.

Все подробности об операции на территории Белгородской области - в материале РБК-Украина.

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