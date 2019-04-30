Оператори трубопроводу "Дружба" погодили порядок відновлення транзиту нафти

Сьогодні, 30 квітня, в Будапешті відбулася розширена зустріч операторів нафтопроводу "Дружба" і європейських одержувачів нафти з участю делегації ПАТ "Укртранснафта", де обговорили відновлення постачання нафти з РФ в Білорусь і Україну по газопроводу "Дружба". Про це повідомляє прес-служба "Укртранснафти".

У прес-службі повідомили, що сторони, зокрема, обговорили технічні моменти відновлення транзиту і взяли спільні зобов'язання щодо звільнення однієї нитки нафтопроводу "Дружба" з РФ через територію Республіки Білорусь і України з витісненням некондиційної нафти з даних ділянок в резервуарні парки ВАТ "Гомельтранснафта Дружба", ПАТ "Укртранснафта", "MOL" і "Транспетрол" загальною кількістю близько 400 тисяч тонн

"У найближчі дні очікується надходження якісної нафти з РФ на територію Республіки Білорусь і далі в Україну. Орієнтовна дата надходження якісної нафти на пункти здачі на території ЄС 18 травня 2019 року", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, сьогодні Білорусь повністю зупинила прийом нафти з Росії по трубопроводу "Дружба" - поки нафтовики не викачають всю забруднену нафту.За оцінками білоруських нафтовиків, до 10-11 травня трубопровід "Дружба" повинен вийти на 60-65 відсотків номінального середньорічного завантаження.

Також гендиректор "Укртранснафти" Микола Гавриленко заявляв, що відновити прокачування російської нафти по трубопроводу "Дружба" можна буде до кінця першої декади травня.