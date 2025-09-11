Операторы Одесского порта обратились к власти из-за повышения тарифов УЗ: что известно

Операторы Одесского морского порта обратились к правительству и главе ОП Андрею Ермаку с просьбой отменить рост тарифов "Укрзализныцей". Они называют такое решение искусственным и приводят обоснования.

Как отмечается, основной составляющей расчета стоимости железнодорожной перевозки грузов является тарифное расстояние, которое определяется АО "Укрзализныця" согласно плану формирования поездов, что прямо предусмотрено статьей 57 Устава железных дорог Украины, утвержденного постановлением Кабинета Министров Украины от 6 апреля 1998 г. N 457.

"При этом, до начала полномасштабного вторжения РФ на территорию Украины поезда с грузами, которые направлялись в порты "Большой Одессы" (Одесса, Черноморск, Южный), направлялись по соответствующим кратчайшим маршрутам (направлениям), определение которых было обусловлено факторами объективного характера, а именно, спецификой географического расположения каждого такого порта", - говорится в документе.

В частности, как отмечается, поезда, которые направлялись в порты Одесса и Южный, направлялись по маршруту "Знаменка - Помошная - Колосовка".

"В 2022 году в результате вражеского обстрела железнодорожной инфраструктуры был поврежден мост в г. Вознесенск, что привело к необходимости направления поездов ко всем вышеуказанным портам более длинным маршрутом в объезд моста, а именно, "Знаменка - Помошная - Подольск". Это, соответственно, приводило к увеличению стоимости железнодорожной перевозки грузов, но поскольку такое увеличение было обусловлено объективными последствиями военной агрессии РФ, которые затрагивали все порты в одинаковой степени, портовое бизнес-сообщество с пониманием относилось к таким ограничениям", - констатируют операторы.

В январе 2025 года, как говорится в обращении, после того, как удалось восстановить работу железнодорожной инфраструктуры, в частности, моста в г. Вознесенск, соответствующим решением АО "Укрзализныця" от 14 января 2025 года No 13 было восстановлено грузовое железнодорожное движение по направлению "Знаменка - Помошная - Колосовка", что сократило тарифные расстояния для портов Одесса и Южный и вернуло их в то объективное состояние, обусловленное географическими факторами, в котором они применялись до начала войны.

"Однако, начиная с 05.04.2025 г., в соответствии с новым решением АО "Укрзализныця" от 31 марта 2025 года No 1-2-1.5-25/79-25, тарифные расстояния только для Одесского порта (и всех его терминалов) были снова искусственно увеличены путем направления всех поездов в направлении указанного порта более длинным маршрутом "Знаменка - Помошная - Подольск. При этом, аналогичного увеличения тарифных расстояний в направлении терминалов морского порта Южный не произошло", - добавляют в документе.

АО "Укрзализныця", аргументируя необходимость принятия такого решения, ссылается на факторы огневого поражения объектов энергетической инфраструктуры, которые не позволяют нагружать энергосеть до проектной мощности. Впрочем, исходя из того, что в течение всего периода с января по март 2025 г. все поезда, которые направлялись в Одесский порт, имели фактическую техническую возможность двигаться более коротким маршрутом, это априори означает, что решение, согласно которому с начала апреля 2025 г. такой маршрут был увеличен, носит заведомо искусственный характер и не имеет под собой никакого объективного обоснования.

"Многочисленные просьбы бизнес-сообщества предоставить подтверждения, расчеты, опирающиеся на проверяемые показатели, были проигнорированы. Сроки восстановительных ремонтов поврежденной, по словам представителей АО "Укрзализныця", энергетической инфраструктуры также не были озвучены", - говорят операторы.

Таким образом, сложилась ситуация, при которой уже на протяжении более пяти месяцев, несмотря на технологическую возможность направлять поезда в Одесский порт по предыдущему более короткому маршруту, такие поезда по абсолютно неоправданным и непрозрачным причинам де факто направляются более длинным путем. Причем, в то же время, все поезда назначением на Южный порт тарифицируются по короткому маршруту.

"Указанное необоснованное решение по факту уже привело к значительному искусственному удорожанию (2,5-3 долларов за каждую тонну груза дополнительно) стоимости железнодорожных перевозок грузов в направлении терминалов Одесского порта, что отражается на увеличении конечной стоимости экспортной продукции (в том числе, сельскохозяйственной) и вызывает значительные убытки не только экспортерам, но и в целом торговому балансу Украины", - говорят операторы.

По их словам, в дальнейшем подобные решения АО "Укрзализныця" могут привести к неотвратимым негативным последствиям не только для бизнес-среды, но и для государства, а именно, к существенному падению объемов грузопотока в Одесском порту и упадку его инфраструктуры, которая имеет стратегическое значение для экономической безопасности государства.

"Промедление в решении описанной проблемы создает существенную угрозу для успешного развития и конкурентоспособности как Одесского порта в целом, так и всех его перегрузочных терминалов, чьими собственниками / арендаторами / операторами являются дочерние компании крупных международных холдингов из США, ФРГ, Франции, Австрии, Швейцарии и т.д. Это, в свою очередь, не только приведет к существенному ухудшению инвестиционного климата в Одесском порту, но и в целом создаст существенную угрозу для репутации и инвестиционной привлекательности нашей страны, с точки зрения крупных иностранных инвесторов (как тех, что уже представлены в Украине, так и тех, кто будет планировать развитие своей инвестиционной деятельности в будущем)", - уверяют подписанты.

С учетом указанного, в письме операторы просят содействия в решении описанной выше проблемы, следствием чего должно стать, в частности, скорейшая отмена/изменение решения АО "Укрзализныця" от 31 марта 2025 года No Ц-2-1.5-25/79-25, которым были искусственно увеличены тарифные расстояния для Одесского порта, с обеспечением движения грузовых поездов в направлении такого порта кратчайшим маршрутом.