Оператор ГТС пропонує "Газпрому" зберігати газ в Україні

Російська компанія "Газпром" може зберігати газ в українських підземних сховищах. Про це в інтерв'ю російському РБК заявив голова Оператора ГТС України Сергій Макогон.

За його словами, в цьому році додатково можна буде закачати до 10 млрд кубометрів, і "Газпром" може використовувати цей обсяг.

"Потрібно просто підписати стандартний договір зберігання, а тарифи у нас встановлює незалежний регулятор, і вони єдині для всіх замовників (близько 10 доларів за цикл зберігання 1 тис. кубометрів). Українські ПСГ в 3-5 разів дешевші за європейських, тому попит та економічна доцільність є", - зазначив Макогон.

Він також вважає, що у "Газпрому" є очевидний бізнес-кейс для використання українських ПСГ.

"Вже зараз компанія не повністю використовує оплачені потужності по транзиту - з 178 млн куб. м на добу використовується тільки в середньому 150 млн куб. м. тобто 28 млн куб. м на добу оплачується, але не використовується. Тому є сенс розглянути доцільність використовувати всю сплачену потужність для ввезення газу до України, частину об'єму можна віддавати на транзит, а залишок завозити на зберігання. Взимку, коли попит в ЄС зросте, можна буде підняти газ з ПСГ і відправити в ЄС", - додав Макогон.

Він спрогнозував, що ситуація може посилитися до осені, коли можуть бути повністю заповнені європейські ПСГ.

"Тоді "Газпрому" треба буде ще більш значно знижувати транзит, але при цьому сплачувати його в повному обсязі. Тому тимчасове зберігання в Україні могло б стати взаємовигідним рішенням. Ми відкриті до переговорів", - підкреслив він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Україна пропонує свої ПСГ для зберігання надлишку газу. Прогнозується, що сховища в Європі можуть бути повністю заповнені вже до кінця третього кварталу 2020 року.