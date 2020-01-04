Оператор ГТС отримує від "Нафтогазу" гроші за транзит російського газу в повному обсязі

Компанія "Оператор ГТС України" в повному обсязі отримує оплату за транзит російського газу по території України з початку 2020 року. Про це глава компанії Сергій Макогон написав на своїй сторінці в Facebook.

Як зазначив Макогон, ці гроші вже знаходяться на рахунках компанії, оскільки послуги надаються за принципом передоплати.

"Оскільки надходить багато запитань і бачу багато спекуляцій, я хотів би пояснити, що незважаючи на те, що фізичні обсяги транзиту тимчасово знизилися до 35-45 млн куб. м на добу, оператор ГТС отримує оплату у повному обсязі з розрахунку 178 млн куб. м на добу", - написав він.

У той же час він визнав, що ці гроші надходять на рахунки "Оператора ГТС України" від НАК "Нафтогаз України". При цьому Макогон не знає, чи отримує "Нафтогаз" від "Газпрому" передоплату. "Я думаю, що так. Хоча краще у Нафтогазу запитайте", - написав він у коментарі під публікацією.

Як повідомляло РБК-Україна, на початку 2020 року обсяги транспортування газу з території Росії країни ЄС і Молдови складають близько 35-45 млн кубометрів на добу, що в 5-6 разів менше, ніж у кінці грудня. Через різке падіння транзиту, ГТС України частково перейшла в реверсний режим, а споживачі східних і південних регіонів України отримують газ з ПСГ по газопроводу "Союз" в напрямку захід-схід.

Нагадаємо, НАК "Нафтогаз України" і російський "Газпром" 30 грудня 2019 року підписали новий контракт про транзит газу терміном на 5 років. Згідно з протоколом, підписаним на політичному рівні 20 грудня в Мінську, НАК "Нафтогаз України" виступає організатором транспортування газу по території України. Власне транзитом газу з 1 січня 2020 року займається нова компанія "Оператор ГТС України".