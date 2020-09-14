Фото: Сергій Макогон (УНІАН)

"Оператор ГТС" вже звертався до регулятора і правоохоронних органів щодо цієї ситуації

Заборгованість облгазів перед "Оператором ГТС" до кінця року може зрости з 1 млрд грн до 6 млрд грн. Відповідно компанія не зможе сплатити всі дивіденди до державного бюджету.

Про це заявив в інтерв’ю The Page генеральний директор "Оператор ГТС України" Сергій Макогон.

За його словами, компанія планувала поповнити держбюджет на 20 млрд грн, але через борги облгазів зможе це зробити лише на 14 млрд грн.

"Проблема в тому, що хоча тариф для облгазів був збільшений із початку року майже на 40%, вони чомусь не сплачують за той газ, який вибирають із нашої ГТС на власні, так звані технологічні потреби", - зазначив він.

Він також зазначає, що в тарифах облгазів є окремий рядок щодо коштів, які виділяються в тарифі на закупівлю технологічного газу (приблизно 40% тарифу облгазу - це кошти на придбання технологічного газу).

"Це дуже велика проблема. Якщо ми не отримаємо ці кошти, ми не зможемо сплатити всі дивіденди до державного бюджету. Ми плануємо сплатити десь приблизно 20 млрд грн, але якщо цих коштів не буде, ми сплатимо 14 млрд грн. 6 млрд грн ми не зможемо сплатити, бо цих коштів немає", - додає Макогон.

За словами Макогона, "Оператор ГТС" звертався до регулятора і правоохоронних органів щодо цієї ситуації, однак перший не має дієвих механізмів, щоби гарантувати цільове використання тарифної виручки.

Він також додав, що населення зі свого боку все сплачує, відсоток розрахунків населення з облгазами - майже 100%.

Нагадаємо, раніше стало відомо про те, що група народних депутатів зареєструвала законопроєкт №3800 від 06.07.2020 року, мета якого - навести лад на ринку газу, гарантувати цільове використання приватними облгазами тарифного доходу для закупівель газу для населення.