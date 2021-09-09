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Оперативники СБУ потрапили під обстріл в Луганській області

Автор: Валерія Поліщук

У Луганській області оперативники Служби безпеки України потрапила під обстріл бойовиків "ЛНР". Їх накрило вогнем під час роботи в Трьохізбенці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу СБУ.

Офіцери СБУ збирали докази, що підтверджують провину проросійських найманців в обстрілі мирних населених пунктів уздовж лінії розмежування.

"Бойовики стріляли із заборонених мінськими угодами великокаліберних мінометів. Всі члени оперативно-слідчої групи СБУ залишилися в живих", - йдеться в повідомленні

Крім того, бойовики застосували артилерію калібру 122 мм, яка потрапила в цивільні об'єкти і пошкодила житлові багатоповерхові та приватні будинки жителів села Трьохізбенка..

В СБУ додали, що українська спецслужба продовжує збирати докази у кримінальному провадженні за фактом вчорашнього обстрілу українських позицій.

"Це вже 64 провадження з початку року, яке СБУ відкрила за фактом обстрілів тільки в Луганській області", - йдеться в повідомленні.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні за ч. 2 ст. 258 Кримінального кодексу України (Терористичний акт, заподіяв тяжкі наслідки).

Фото: Оперативники СБУ потрапили під обстріл в Луганській області (ssu.gov.ua)

Нагадаємо, вчора бойовики обстріляли українські позиції поблизу Трьохізбенки. В результаті обстрілу постраждали шість військових.

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Служба безпеки УкраїниЛуганськ