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Бойовики здійснили обстріл у Луганській області, постраждали шість українських військових

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Четвер 09 вересня 2021 11:53
Бойовики здійснили обстріл у Луганській області, постраждали шість українських військових Фото: на Донбасі постраждали шість українських військових (mil.gov.ua)
Автор: Инна Собора

В Луганській області вчора ввечері бойовики здійснили обстріли позицій українських захисників у районі населеного пункту Кряківка. В результаті постраждали шість військовослужбовців.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр ООС.

У відповідь українські захисники відкривали вогонь з незабороненого Мінськими домовленостями озброєння.

"Після обстрілу шестеро захисників було обстежено лікарями військово-медичного госпіталю та встановлено попередній діагноз - акубаротравма", - йдеться в повідомленні.

Для детального обстеження та встановлення кінцевого діагнозу військовослужбовців, які отримали травми, направили в Харків. Стан здоров’я захисників - задовільний.

Нагадаємо, бойовики сьогодн обстріляли позиції українських захисників. Поранення отримав військовий.

Раніше, в УЗ повідомили, що сьогодні близько 8:00 в районі станції Скотувата Донецької залізниці розпочався обстріл з важкого виду озброєння з непідконтрольної Україні території.

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