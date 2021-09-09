Бойовики здійснили обстріл у Луганській області, постраждали шість українських військових
В Луганській області вчора ввечері бойовики здійснили обстріли позицій українських захисників у районі населеного пункту Кряківка. В результаті постраждали шість військовослужбовців.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр ООС.
У відповідь українські захисники відкривали вогонь з незабороненого Мінськими домовленостями озброєння.
"Після обстрілу шестеро захисників було обстежено лікарями військово-медичного госпіталю та встановлено попередній діагноз - акубаротравма", - йдеться в повідомленні.
Для детального обстеження та встановлення кінцевого діагнозу військовослужбовців, які отримали травми, направили в Харків. Стан здоров’я захисників - задовільний.
Нагадаємо, бойовики сьогодн обстріляли позиції українських захисників. Поранення отримав військовий.
Раніше, в УЗ повідомили, що сьогодні близько 8:00 в районі станції Скотувата Донецької залізниці розпочався обстріл з важкого виду озброєння з непідконтрольної Україні території.