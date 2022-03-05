Оперативна обстановка: як пройшов дев'ятий день війни
Розпочалася десята доба героїчного протистояння українського народу російському військовому вторгненню. Генеральний штаб ЗСУ розповів про бої за звільнення українських міст від російських окупантів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на зведення від Генштабу ЗСУ.
Оперативна інформація щодо російського вторгнення наводяться станом на 6:00 суботи, 5 березня.
За даними ЗСУ, частини і підрозділи загарбників деморалізовані, солдати і офіцери окупантів продовжують здаватися в полон, тікають, залишаючи на українській землі озброєння і техніку.
Шкоди противнику завдають не тільки збройні підрозділи українських захисників, а й звичайні неозброєні люди, які демонструють окупанту свою громадянську позицію, завдаючи йому психологічної поразки.
"Стикаючись з постійним опором і усвідомлюючи протиправність своїх дій, окупанти продовжують обстріли цивільного населення, наносять ракетно-бомбові удари по об'єктах критичної інфраструктури і житлових будинках, лікарнях, дитячих садках, використовують жінок, дітей і літніх людей в якості "живого щита", - йдеться в повідомленні Генштабу ЗСУ.
Крім того, російські загарбники продовжують поширювати фейки через підвладні ЗМІ. Вони приховують реальні дані про свої втрати особового складу і техніки, шляхом блокування доступу населення до правдивої інформації.
"ЗСУ продовжують тримати певні рубежі по всіх напрямках, а на окремих напрямках контратакують і змушують противника відступати з втратами, порушують тилові комунікації і завдають нищівних ударів", - додали в Генштабі.
При цьому про всі успіхи української армії в Генштабі не розповіли, щоб не зірвати задумане. Боротьба триває!
Нагадаємо, президент Володимир Зеленський нагородив орденами та медалями 70 Захисників України. Частина з них - посмертно.
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