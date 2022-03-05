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Оперативна обстановка: як пройшов дев'ятий день війни

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Субота 05 березня 2022 08:06
Оперативна обстановка: як пройшов дев'ятий день війни Фото: українські військові (УНІАН)
Автор: Роман Мирончук

Розпочалася десята доба героїчного протистояння українського народу російському військовому вторгненню. Генеральний штаб ЗСУ розповів про бої за звільнення українських міст від російських окупантів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на зведення від Генштабу ЗСУ.

Оперативна інформація щодо російського вторгнення наводяться станом на 6:00 суботи, 5 березня.

За даними ЗСУ, частини і підрозділи загарбників деморалізовані, солдати і офіцери окупантів продовжують здаватися в полон, тікають, залишаючи на українській землі озброєння і техніку.

Шкоди противнику завдають не тільки збройні підрозділи українських захисників, а й звичайні неозброєні люди, які демонструють окупанту свою громадянську позицію, завдаючи йому психологічної поразки.

"Стикаючись з постійним опором і усвідомлюючи протиправність своїх дій, окупанти продовжують обстріли цивільного населення, наносять ракетно-бомбові удари по об'єктах критичної інфраструктури і житлових будинках, лікарнях, дитячих садках, використовують жінок, дітей і літніх людей в якості "живого щита", - йдеться в повідомленні Генштабу ЗСУ.

Крім того, російські загарбники продовжують поширювати фейки через підвладні ЗМІ. Вони приховують реальні дані про свої втрати особового складу і техніки, шляхом блокування доступу населення до правдивої інформації.

"ЗСУ продовжують тримати певні рубежі по всіх напрямках, а на окремих напрямках контратакують і змушують противника відступати з втратами, порушують тилові комунікації і завдають нищівних ударів", - додали в Генштабі.

При цьому про всі успіхи української армії в Генштабі не розповіли, щоб не зірвати задумане. Боротьба триває!

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський нагородив орденами та медалями 70 Захисників України. Частина з них - посмертно.

Ми також писали про те, що українські війська перейшли в контрнаступ в Харківській області.

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