Оперативна обстановка: у Генштабі розповіли, як пройшов 37-й день війни

У Генеральному штабі ЗСУ розповіли про оперативну обстановку на фронтах станом на закінчення 37-доби протистояння захисників України російському вторгненню.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на зведення Генштабу ЗСУ .

З району Чорнобиля у населені пункти на території Білорусі виводяться окремі підрозділи 5-ї, 29-ї і 35-ї загальновійськових армій Східного військового округу і 155-ї окремої бригади морської піхоти Тихоокеанського флоту, ймовірно, з подальшим переміщенням області.

За наявною інформацією, в залізничну станцію Долбіно (Бєлгородська область) прибув залізничний ешелон з технікою окремих підрозділів 4-ї танкової дивізії 1-ї танкової армії Західного військового округу.

На Волинському напрямку - обстановка не змінилася.

На Поліському напрямку противник діє силами окремих підрозділів 38-ї окремої мотострілецької бригади 35-ї армійської армії, 37-ї окремої мотострілецької бригади та 5-ї окремої танкової бригади 36-ї загальновійськової армії. Ворог не здійснював наступальних дій, а основні зусилля зосереджував на веденні оборони окремих рубежів, щоб прикривати відведення військ на територію Білорусі. Мінує місцевість і техніку, яку не може евакуювати, руйнує об'єкти інфраструктури для затримки просування військ ЗСУ.

"За наявними даними, підрозділи збройних сил російської федерації, які відводяться до білорусі зосереджуються на території Поліського радіаційного заповідника у районах населених пунктів Кіров, Хільчиха, Наровля та Волоховщина", - розповіли в Генштабі.

На Сіверському напрямку війська РФ наступальних дій не проводили, теж прикривали відведення своїх сил на територію РФ, а також ворог сконцентрувався на стримуванні наступальних дій українських бійців.

На Чернігівському напрямку противник продовжує блокування Чернігова і завдає артилерійські ударів по житлових кварталах міста і позиціях підрозділів ЗСУ.

"З метою нарощування угруповання військ, з населеного пункту Валуйки (Бєлгородська область) у район Піски (Харківська обл.) переміщено підрозділи 106-ї повітряно-десантної дивізії, імовірно, з метою ведення бойових дій на Донецькому напрямку", - йдеться у зведенні.

На Харківському напрямку ворог продовжує блокувати Харків, здійснює перегрупування військ і артобстріли житлових кварталів. Проводить повітряну розвідку позицій підрозділів ЗСУ із застосуванням БПЛА.

На Ізюмському напрямку окупанти продовжують контролювати частину міста Ізюм і утримують понтонні переправи через річку Сіверський Донець, проводять перегрупування військ, щоб створити наступальне угруповання.

На Донецькому напрямку ворог продовжує вогневий вплив і штурмові дії на більшості напрямків. Завдає авіударів по підрозділах українських військ у районах Рубіжного, Білої Гори, Мар'їнки, Сєвєродонецька.

Основні зусилля противник зосереджує на взятті під контроль Попасної, Рубіжного. Проводить обстріли та штурмові дії, щоб взяти під контроль Маріуполь. Ворог розпочав наступальні дії у напрямках Велика Новосілка та Роздольне, і був зупинений ЗСУ на обох напрямках.

На Південнобузькому напрямку не зафіксовано суттєвих змін у положенні та переміщенні підрозділів противника.