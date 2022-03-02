RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Оперативна обстановка: у Генштабі розповіли, як пройшов сьомий день війни з Росією

Автор: Дмитрий Кузнецов

У Генеральному штабі Збройних сил України розповіли про ситуацію на фронтах і як пройшла сьома доба відбиття російського вторгнення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на оперативну інформацію від Генштабу ЗСУ.

На сьомий день війни мають місце здачі в полон груп російських військових. Також в армії РФ відзначаються відмови військовослужбовців продовжувати наступ вглиб території України.

На Волині українські військові створили систему оборони. Ведеться постійне спостереження за противником і його діями вздовж кордону України.

На Приморському напрямку підрозділи ЗСУ продовжують оборонну операцію. Військові знешкодили десант, який спробував висадитися в Миколаєві.

В Київській області від окупантів звільнено населений пункт Макарів. Українські захисники закріпилися в місті.

В Києві підрозділи ЗСУ та сили територіальної оборони посилюють оборону столиці України. На підступах до міста ведуться бойові дії. Українські захисники утримують цікаві позиції і не дозволяють ворогові просунутися вперед.

Повітряні сили ЗСУ продовжують відбивати напади ворога. З початку російського вторгнення територією України ворогом випущено понад 180 ракет. Крім військових об'єктів ударам піддалися житлові квартали українських міст і цивільна інфраструктура.

За поточну добу близько 30 бойових літаків порушили повітряний простір України, переважно з боку Білорусі. Вони завдали бомбові удари по цивільному населенню.

Всі подробиці сьомого дня російської агресії, про ситуацію в містах і міжнародної реакції - у текстовому онлайні РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Збройні сили УкраїниВійна Росії проти УкраїниГенштаб ВСУ