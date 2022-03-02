Оперативна обстановка: у Генштабі розповіли, як пройшов сьомий день війни з Росією

На сьомий день війни мають місце здачі в полон груп російських військових. Також в армії РФ відзначаються відмови військовослужбовців продовжувати наступ вглиб території України.

На Волині українські військові створили систему оборони. Ведеться постійне спостереження за противником і його діями вздовж кордону України.

На Приморському напрямку підрозділи ЗСУ продовжують оборонну операцію. Військові знешкодили десант, який спробував висадитися в Миколаєві.

В Київській області від окупантів звільнено населений пункт Макарів. Українські захисники закріпилися в місті.

В Києві підрозділи ЗСУ та сили територіальної оборони посилюють оборону столиці України. На підступах до міста ведуться бойові дії. Українські захисники утримують цікаві позиції і не дозволяють ворогові просунутися вперед.

Повітряні сили ЗСУ продовжують відбивати напади ворога. З початку російського вторгнення територією України ворогом випущено понад 180 ракет. Крім військових об'єктів ударам піддалися житлові квартали українських міст і цивільна інфраструктура.

За поточну добу близько 30 бойових літаків порушили повітряний простір України, переважно з боку Білорусі. Вони завдали бомбові удари по цивільному населенню.