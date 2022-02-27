Оперативна обстановка: у Генштабі розповів, як пройшов третій день війни

Дані в оперативній інформації щодо російського вторгнення наводяться станом на 6 ранку неділі.

Протягом доби вороги били по Києву та іншим містам балістичними і крилатими ракетами та застосовували авіацію з території Білорусі та окупованого Криму.

У Мозирському районі Білорусі інтервенти сформували ударну групу російських бойових вертольотів для ураження об'єктів критичної інфраструктури міст та наших військ.

"Угруповання об’єднаних сил веде оборонну операцію, утримує зайняті позиції вздовж лінії розмежування. Противник успіху немає на жодному з напрямків", - кажуть в Генштабі.

Зазначається, що війська окупантів знизили темпи наступу, проте все ще пробують на окремих напрямках розвинути успіх в наступальній операції.

Колони броньованої техніки армії РФ сповільнили темпи просування вглиб території нашої країни, і зупиняються, оскільки позбавлені своєчасного поповнення запасів палива і боєприпасів.

"Особовий склад окупаційних військ, переважна більшість яких молоді строковики, виснажена попередніми військовими навчаннями і має низький морально-психологічний стан. За наявною інформацією, мають місце факти дезертирства, відмови військовослужбовців ЗС РФ від участі в бойових діях проти України та здачі в полон", - розповіли в Генштабі.

Основна тактика дій російських окупантів - рух і захоплення невеликих міст, сіл і автомобільних шляхів сполучення, однак завдяки потужному опору цивільних і військових, спроби взяття під контроль великих міст були безуспішні.

"Основна мета противника полягає в блокуванні столиці нашої Батьківщини, міста Києва, залишається невиконаною", - йдеться в повідомленні.

Росіяни переходять до активного застосування ДРГ, які знищують об'єкти цивільної інфраструктури та вбивають мирне населення великих міст.

"Нехтуючи нормами Міжнародного гуманітарного права, російський агресор наніс ураження по нафтобазі у Василькові та зруйновав газогін в місті Харкові. Окупанти продовжують підступно наносити ураження багатоповерховим житловим будинкам", - зазначають у Генштабі.

Інтервенти "переважно, особи кавказького зовнішності, з поганим знанням російської мови" адресно розсилають загрозливі повідомлення місцевому населенню, намагаючись налякати.

Втрати окупаційних сил на кінець третьої доби склали: