Оперативна інформація: у Генштабі розповіли, як минула десята доба війни

Противник зосереджує основні зусилля на оточенні Києва, Харкова, Миколаєва, виході на адмінкордони в Луганській і Донецькій областях, створенні сухопутного коридору з окупованого Криму.

На Поліському напрямку угруповання військ Східного військового округу, Тихоокеанського флоту і повітряно-десантних військ ЗС РФ силами до 18 БТГр діє в районах н.п. Поліське, Кухарі, Бородянка, Бишів, Гореничі, Демидів.

"За наявними даними, після перегрупування, підрозділи Східного воєнного округу та Повітряно-Десантних Військ ЗС РФ, що зазнали значних втрат у районі аеропорту Гостомель, передислоковують підрозділи 76-ї десантно-штурмової дивізії у напрямку н.п. Білогородка. Ворог не полишає спроб виходу до південно-західні околиці Києва", - розповіли в Генштабі.

На Сіверському напрямку угруповання військ Центрального військового округу силами до 12 БТГр зі складу підрозділів 41-ї та 2-ї загальновійськових армій і 90-ї танкової дивізії проводить наступальну операцію на північному сході України.

У напрямку Козельця помічено переміщення у 100 одиниць озброєння та військової техніки, зокрема ТОС-1 "Буратіно".

На Броварському напрямку йде перегрупування ворожих військ. Противник висуває підрозділи в напрямку Н. П. Перемога, також намагається підійти до траси Бровари-Бориспіль.

"Здійснюється висування підрозділів 6-ї загальновійськової армії та 1 танкової армії Західного воєнного округу для проведення наступу на Чернігів та Ніжин", - йдеться у повідомленні.

На Слобожанському напрямку угруповання військ Західного ВО силами до 23 БТГр зі складу 1 танкової армії і 20 загальновійськової армії, 14 армійського корпусу Північного флоту ЗС РФ після численних втрат здійснює перегрупування з метою відновлення наступу в напрямках на Лубни, Полтаву і Харків.

На Донецькому напрямку противник силами до 7 БТГр 1, 2 армійських корпусів і 150 мотострілецької дивізії намагається продовжити наступальні дії у напрямку Дніпро і Запоріжжя.

На Сєвєродонецькому напрямку ворог, силами до 2 БТГр намагається розвинути наступ у напрямку Ізюма, але зупинений по річці Сіверський Донець. Противник накопичує живу силу і техніку для відновлення наступу.

На Маріупольському напрямку війська РФ продовжують блокувати Маріуполь, здійснюють артилерійські обстріли об'єктів цивільної інфраструктури міста.

На Миколаївському напрямку до трьох БТГр 7-ї десантно-штурмової дивізії ВДВ протягом дня вели наступальні дії в напрямку Миколаєва, але зазнали значних втрат. Ворожі атаки були безуспішними.

На Запорізькому напрямку противник силами до 3 БТГр, за підтримки авіації, веде наступ на Запоріжжя, в напрямку н.п. Нова Одеса і Миколаїв.

На Південно-Бузькому та Бессарабському напрямках підрозділи оперативної групи російських військ в зоні безпеки самопроголошеного Придністров'я знаходяться в підвищеному ступені бойової готовності.

"Водночас "голова" самопроголошеної ПМР Красносельський поки виключає можливість залучення підрозділів "ЗС ПМР" у війні Росії проти України", - зазначили в Генштабі.

Протягом доби війська ЗСУ нанесли суттєвих втрат особовому складу і техніці окупаційних військ: були збиті 4 вертольоти, 5 літаків і 1 БПЛА, скоєно кілька авіанальотів на колони техніки противника, втрати уточнюються.

"Ворог продовжує кидати свою техніку - тільки одна з бригад ЗС України захопила та використовує для своїх потреб близько 30 одиниць різноманітних ББМ, автомобілів і танків", - йдеться у зведенні від Генштабу.