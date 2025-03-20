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ОПЕК+ обязала семь стран сократить выработку нефти: РФ среди них

Фото: ОПЕК+ обнародовала новый план сокращения выработку нефти (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Организация стран-экспортеров нефти обнародовала новый план ограничения выработки нефти. Согласно ему несколько государств должны уменьшить объемы производства.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Сегодня Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК+) обнародовала новый график сокращения выработки нефти для семи стран-участниц. Это решение приняли, чтобы компенсировать превышение согласованных объемов, даже с учетом планового увеличения добычи в следующем месяце.

Согласно таблице, план будет предусматривать ежемесячное сокращение от 189 тысяч до 435 тысяч баррелей в сутки. Запланированное сокращение продлится до июня 2026 года и коснется в частности:

  • Саудовской Аравии,
  • России,
  • Ирака,
  • Объединенных Арабских Эмиратов,
  • Кувейта,
  • Казахстана,
  • Омана.

Заметим, что с марта ОПЕК+ подтвердила, что восемь ее членов, включая Россию, Саудовскую Аравию, ОАЭ, Кувейт, Оман, Алжир, Казахстан и Ирак, будут продолжать ежемесячное увеличение на 138 000 баррелей в сутки с апреля, ссылаясь на более здоровые рыночные основы.

Но источники сообщили Reuters, что недавнее значительное перепроизводство в Казахстане разозлило других членов и стало одним из решающих факторов, которые в конце концов заставили группу продолжить повышение.

Согласно пересмотренному плану, Ирак сделает основную часть вклада в сокращение компенсаций, за ним следуют Казахстан и Россия.

План также предусматривает, что Саудовская Аравия, один из главных лидеров присоединения к соглашению ОПЕК+, сделает небольшое сокращение компенсации на 6 000-15 000 баррелей в сутки в течение трех месяцев.

Напомним, что ранее в этом году Национальный банк Украины обновил прогноз по мировым ценам на нефть и газ на ближайшие три года. Ожидается, что цены на нефть будут колебаться в пределах 70-80 долларов баррель.

Подробнее об этом можно узнать в материале РБК-Украина.

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