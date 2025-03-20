ОПЕК+ обязала семь стран сократить выработку нефти: РФ среди них

Сегодня Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК+) обнародовала новый график сокращения выработки нефти для семи стран-участниц. Это решение приняли, чтобы компенсировать превышение согласованных объемов, даже с учетом планового увеличения добычи в следующем месяце.

Согласно таблице, план будет предусматривать ежемесячное сокращение от 189 тысяч до 435 тысяч баррелей в сутки. Запланированное сокращение продлится до июня 2026 года и коснется в частности:

Саудовской Аравии,

России,

Ирака,

Объединенных Арабских Эмиратов,

Кувейта,

Казахстана,

Омана.

Заметим, что с марта ОПЕК+ подтвердила, что восемь ее членов, включая Россию, Саудовскую Аравию, ОАЭ, Кувейт, Оман, Алжир, Казахстан и Ирак, будут продолжать ежемесячное увеличение на 138 000 баррелей в сутки с апреля, ссылаясь на более здоровые рыночные основы.

Но источники сообщили Reuters, что недавнее значительное перепроизводство в Казахстане разозлило других членов и стало одним из решающих факторов, которые в конце концов заставили группу продолжить повышение.

Согласно пересмотренному плану, Ирак сделает основную часть вклада в сокращение компенсаций, за ним следуют Казахстан и Россия.

План также предусматривает, что Саудовская Аравия, один из главных лидеров присоединения к соглашению ОПЕК+, сделает небольшое сокращение компенсации на 6 000-15 000 баррелей в сутки в течение трех месяцев.