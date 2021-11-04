ОПЕК + відмовилася збільшити видобуток нафти, незважаючи на заклик Байдена

Провідний виробник ОПЕК Саудівська Аравія відхилила заклики до більш швидкого збільшення поставок нафти з боку Організації країн-експортерів нафти і союзників (ОПЕК+).

Виробники побоюються занадто швидких дій і нових невдач в боротьбі з пандемією.

Джерела в ОПЕК + заявили, що у Сполучених Штатів є достатньо можливостей для збільшення видобутку, якщо вони хочуть допомогти світу прискорити відновлення економіки.

Ціни на нафту в цьому році зросли до трирічного максимуму, перевищивши 86 доларів за барель, оскільки попит відновлюється після обмежень COVID-19, а ОПЕК+ поступово нарощує поставки.

Президент США Джо Байден в суботу закликав основні країни-виробники енергії G20, що мають вільні потужності, збільшити виробництво, щоб забезпечити більш сильне відновлення світової економіки.

Його заява є частиною широких зусиль Білого дому з надання тиску на ОПЕК і її союзників з метою збільшення поставок.