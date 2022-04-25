Запізнюються до 4 годин. УЗ відновила рух потягів після обстрілу

УЗ відновила рух усіх потягів, рух яких було зупинено у зв'язку із обстрілом 5 залізничних станцій у понеділок, 25 квітня.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу "Укрзалізниці".
"Відновлено рух усіх поїздів. Слідкуйте за офіційними каналами Укрзалізниці та оголошеннями на вокзалах. Робимо все можливе, щоб скоротити відставання поїздів від графіка", - йдеться в повідомленні.
Актуальна інформація щодо затримки потягів (станом на 12:00):
№ 86 Запоріжжя – Львів (+1 год 45 хв);
№174 Запоріжжя – Хмельницький (+1 год 28 хв);
№87 Запоріжжя – Ковель (+4 год 07 хв);
№96 Рахів – Київ (+2 год 36 хв);
№770 Кам’янець-Подільський - Київ (+1 год 46 хв);
№50 Трускавець – Київ (+4 год 23 хв);
№56 Рахів – Київ (+3 год 22 хв);
№21 Харків – Трускавець (+3 год 57 хв);
№13 Солотвино – Київ (+2 год 30 хв);
№130 Кременчук – Івано-Франківськ (+3 год 19 хв);
№231 Дніпро – Львів (+3 год 27 хв);
№45 Ужгород – Лозова (+40 хв);
№15 Харків – Івано-Франківськ (+2 год 22 хв);
№136 Одеса – Чернівці (+2 год 31 хв);
№68 Варшава - Київ (+2 год 30 хв);
№716 Перемишль - Київ (+55 хв);
№722 Київ - Харків (+1 год 52 хв);
№715 Київ - Перемишль (+30 хв);
№744 Львів - Дарниця (+45 хв).
Детальніше про ситуацію у зв'язку з обстрілами 25 квітня - читайте у матеріалі РБК-Україна.
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