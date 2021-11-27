Може бути небезпечним, як Ебола: у Всесвітній медасоціації оцінили заразність "омікрону"

"Мене дуже турбує те, що новий варіант коронавірусу може бути настільки ж заразний, як Дельта, і такий же небезпечний, як Ебола", - заявив Монтгомері.

Він підкреслив, що поки достеменно не відомо, наскільки може бути небезпечний новий штам, але, за його словами, варто зважати на те, як він дуже швидко поширюється.

Представник ВООЗ зазначив, що на самому початку світ недооцінив масштаби пандемії.

"Я теж тоді думав, що це різновид грипу. Потім ми вирішили, що зможемо досягти колективного імунітету, але потім з'явилася "Дельта", вкрай заразний штам", - додав Монтгомері.

Він також не виключив того факту, що через появу нового штаму коронавірусу, вакцинацію доведеться проводити щорічно.