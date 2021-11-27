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Може бути небезпечним, як Ебола: у Всесвітній медасоціації оцінили заразність "омікрону"

Автор: Марія Кучерявець

Голова Всесвітньої медичної асоціації (WMA) Франк Ульріх Монтгомері попередив про небезпечність нового варіанту коронавірусу, що отримав назву "омікрон". Він припустив, що цей штам може бути таким же небезпечним як вірус Ебола.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Stimme.de.

"Мене дуже турбує те, що новий варіант коронавірусу може бути настільки ж заразний, як Дельта, і такий же небезпечний, як Ебола", - заявив Монтгомері.

Він підкреслив, що поки достеменно не відомо, наскільки може бути небезпечний новий штам, але, за його словами, варто зважати на те, як він дуже швидко поширюється.

Представник ВООЗ зазначив, що на самому початку світ недооцінив масштаби пандемії.

"Я теж тоді думав, що це різновид грипу. Потім ми вирішили, що зможемо досягти колективного імунітету, але потім з'явилася "Дельта", вкрай заразний штам", - додав Монтгомері.

Він також не виключив того факту, що через появу нового штаму коронавірусу, вакцинацію доведеться проводити щорічно.

Нагадаємо, Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) назвала новий штам коронавірусу грецькою літерою "омікрон" та кваліфікувала новий варіант вірусу як той, що викликає занепокоєння.

Додамо, що перший в Європі випадок зараження новим варіантом коронавірусу B. 1.1.529 виявили в Бельгії.

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