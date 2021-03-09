Системи для атак в космосі: США заявили про загрозу російських супутників

США стурбовані можливостями, якими володіють Росія і Китай в космосі. У країн є декілька наземних лазерних систем різної потужності.

Генерал, говорячи про одного з російських супутників, порівняв цей космічний апарат з матрьошкою. Реймонд також припустив, що він був створений "для знищення американських супутників на навколоземній орбіті".

"Для знищення або пошкодження з землі, або для порушення нашої здатності використовувати супутники. У обох країн є можливості на орбіті, які викликають занепокоєння", - сказав Реймонд.