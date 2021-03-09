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Системи для атак в космосі: США заявили про загрозу російських супутників

Автор: Артур Родивилов

США стурбовані можливостями, якими володіють Росія і Китай в космосі. У країн є декілька наземних лазерних систем різної потужності.

Про це заявив командувач Космічними силами Сполучених Штатів генерал Джон Реймонд в інтерв'ю The New York Times.

Генерал, говорячи про одного з російських супутників, порівняв цей космічний апарат з матрьошкою. Реймонд також припустив, що він був створений "для знищення американських супутників на навколоземній орбіті".

"Для знищення або пошкодження з землі, або для порушення нашої здатності використовувати супутники. У обох країн є можливості на орбіті, які викликають занепокоєння", - сказав Реймонд.

У грудні Космічні сили Сполучених Штатів Америки заявили про проведення Росією випробувань антисупутникової ракети прямого перехоплення системи DA-ASAT. У США занепокоєні, що Росія продовжує розробку і розгортання антисупутникової зброї.

Додамо, в матеріалі РБК-Україна "Проект "Артеміда": навіщо американці повертаються на Місяць і до чого тут Україна" ви можете прочитати про плани США щодо освоєння космосу.

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