США звинуватили Росію у проведенні випробувань антисупутникової ракети

Фото: супутник (pixabay.com)

Космічні сили Сполучених Штатів Америки заявили про проведення Росією випробувань антисупутникової ракети прямого перехвату системи DA-ASAT. У США занепокоєні, що Росія продовжує розробку та розгортання антисупутникової зброї.

Про це йдеться на сайті Космічних сил США.

У Космічних силах США наголосили, що такі дії Росії суперечать дипломатичній та публічній позиції Кремля проти розміщення зброї в космосі.

"Постійні випробування цих систем Росією демонструють, що загрози космічним системам США і їх союзників швидко ростуть", - зазначили в КС США.

В повідомленні на сайті Космічних сил також йдеться про те, що Росія продемонструвала два нові типи космічної зброї: систему DA-ASAT, яка здатна знищувати супутники на низкій навколоземній орбіті, та орбітальну антисупутникову систему космічної зброї.

"Росія перетворила космос у сферу воєнних дій, випробувань космічної та наземної зброї, призначеної для знищення супутників", - додали в Космічних силах.

Нагадаємо, нещодавно американська компанія SpaceX успішно вивела на орбіту новий супутник SXM-7, який належить корпорації супутникового онлайн-мовлення.

Додамо, в матеріалі РБК-Україна "Проект "Артеміда": навіщо американці повертаються на Місяць і до чого тут Україна" ви можете прочитати про плани США щодо освоєння космосу.