Небезпека зберігається. Шторм змусив Росію зменшити кількість носіїв "Калібрів" у Чорному морі

Військові зазначили, що водночас кількість "Калібрів" ворога зменшилася до 12.

"Тим не менш, і ракетна загроза, і мінна небезпека не втрачають актуальності", - наголосили в ОК "Південь".

Там закликали громадян не нехтувати попередженнями про повітряну тривогу, бути пильними, розсудливими та не випробовувати долю у заборонених для відвідування місцях.