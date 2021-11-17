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Небезпечна екотехногенна система. В НАН оцінили наслідки затоплення шахт на Донбасі

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Донбас, Середа 17 листопада 2021 09:39
Небезпечна екотехногенна система. В НАН оцінили наслідки затоплення шахт на Донбасі Фото: в НАН оцінили наслідки затоплення шахт на Донбасі (GettyImages)
Автор: Марія Кучерявець

Неконтрольоване затоплення шахт на тимчасово окупованому Донбасі та територіях, що підконтрольні українській владі, "зшиває" між собою ці дві території. Це несе за собою нестійку та екологічну та техногенну небезпеку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Національної академії наук України (НАН).

За словами фахівця НАН України, учасника місії Міжнародного Комітету Червоного Хреста на сході України Євгена Яковлєва, на тимчасово окупованих територіях Донбасу наразі знаходяться 80% шахт і третина з них зараз затоплені.

"Регіональний підйом рівня підземних вод і вихід її рівня вище верхніх гірничих горизонтів "зшиває" територію всього Донбасу, підконтрольну і непідконтрольну, в єдину, нестійку, небезпечну екотехногенну систему", - зазначив він.

Експерти також наголосили на зростанні радіоекологічних та терористичних загроз на Сході України, що визначається втратою контролю над джерелами іонізуючого опромінювання природного та техногенного походження на непідконтрольних територіях.

Нагадаємо, раніше Україна попросила ООН провести експертизу шкоди екології Донбасу.

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Донбас Екологічна катастрофа
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