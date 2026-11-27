Ситуация с отоплением в Киеве

По словам Кличко, теплоснабжение столицы обеспечивается в штатном режиме. Аварийные бригады "Киевтеплоэнерго" ликвидировали основное количество аварийных ситуаций, возникших при развертывании централизованной системы.

В частности полностью подключили жилые дома в микрорайонах Теремки-1 и Теремки-2, где реализуют проект строительства резервного теплообеспечения.

В настоящее время в столице круглосуточно работают 38 аварийных бригад "Киевтеплоэнерго". Каждый день они устраняют по 40-50 повреждений.

Мэр отметил, что большое количество аварий в сочетании с дефицитом кадров создает значительную нагрузку на ремонтные бригады. Это может влиять на сроки ремонтных работ, предупредил Кличко.

В частности, по словам городского головы, на прошлой неделе специалисты выполнили работы на Виноградаре, чтобы восстановить нормативные параметры теплоносителя на одном из источников. Также были ликвидированы повреждения теплосети на проспекте Науки. К моменту ремонта отопление приостанавливали в 30 жилых домах, но на сегодня подачу теплоносителя возобновили.

Пункты обогрева и другие работы в столице

Кличко также сообщил, что в Киеве подготовили к работе более 1500 пунктов обогрева общей вместимостью около 194 тысяч человек. Среди них - 101 опорный пункт, рассчитанный на длительное пребывание 41 тысячи человек.

Кроме того, Киевсовет внес изменения в бюджет столицы на 2026 год, предусмотрев средства для райгосадминистраций на мобильные укрытия. Их также устанавливает "Киевпасстранс" на остановках общественного транспорта.

В приложении "Киев цифровой" заработала новая система отслеживания движения общественного транспорта, которая продолжает работать даже при нестабильной спутниковой навигации.

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Также завершен капитальный ремонт путепровода по улице Рональда Рейгана, движение транспорта там возобновлено.

По словам мэра, до 4 декабря будет продолжаться монтаж главной елки на Софийской площади за счет бизнеса. Праздничная локация начнет работу 6 декабря, в День святого Николая. В то же время, массовых мероприятий не планируют.

"Все городские службы работают круглосуточно, иногда на грани сил, чтобы оперативно преодолевать последствия атак, восстановить поврежденные объекты и предоставлять необходимые сервисы жителям", - подчеркнул Виталий Кличко.