Осадков не будет только в нескольких регионах. Синоптик рассказала о погоде на завтра

"8 июня в Украине будет тепло или жарко. В течение дня ожидается +27...+32 градуса, на западе и севере +23...+28 градусов", - рассказала она, добавив, что ночью предполагаются совсем "свежие" градусы - +12....+19 градусов.

8 июня кратковременные грозовые дожди пройдут в Украине практически повсеместно, кроме восточных областей.

"В Киеве в субботу берите точно зонт, у дождя и грозы - высокая вероятность, не забывайте, если едете на природу - средства против комаров, температура воздуха достигнет +26 градусов", - предупредила Диденко.

Погода летом 2024

Лето в Украине только началось, однако некоторые страны уже по меньшей мере несколько месяцев страдают от аномальной жары.

Кое-где фиксируют даже смерти - на фоне духоты и высокой температуры воздуха. От таких погодных условий страдают не только люди, но животные.

Подробнее о том, в каких странах наблюдается рекордная жара - читайте в материале РБК-Украина.