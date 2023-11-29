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Осадки на паузе, но скоро новый "сюрприз". Синоптики дали прогноз на два дня в Украине

Фото: синоптики дали прогноз на два дня в Украине (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Завтра, 30 ноября, в Украине осадков не будет, а температура воздуха днем поднимется до 9° тепла. В то же время, уже 1 декабря в Украину придет новый циклон со снегом, ветром и дождями.

Детальнее - в материале РБК-Украина.

При подготовке материала использовались источники: Укргидрометцентр, прогноз синоптика Наталки Диденко.

Погода 30 ноября

"Без осадков, лишь ночью в северо-восточных областях небольшой снег, днем на Закарпатье и Прикарпатье умеренный мокрый снег, местами налипание мокрого снега, гололедица. На дорогах западных, северных, большинства центральных и Харьковской областей гололедица", - рассказали синоптики.

Что касается ветра, то он будет западным, юго-западным, 7-12 м/с, в Карпатах местами порывы 15-20 м/с.

Температура ночью 3-8° мороза (в западных областях 6-11° мороза), в юго-восточной части страны около 0°; днем от 3° мороза до 2° тепла, на юге страны 1-6° тепла; в Крыму ночью 1-6° тепла, днем 4-9°", - отмечают в "Укргидрометцентре".

"Сюрприз" в первый день зимы и погода в декабре 2023

В первый день зимы, 1 декабря, в Украину снова придет очередной южный циклон.

"Этот очередной циклон принесет мокрый снег, налипание мокрого снега, гололед, дождь, порывистый ветер, на юге Украины повышение температуры воздуха до 15° тепла", - рассказала синоптик Наталья Диденко.

При этом, по прогнозам синоптиков, погода в декабре 2023 в Украине будет теплее, а количество осадков будет в привычных пределах. Так, средняя месячная температура в декабре 2023 прогнозируется от 3° мороза до 2° тепла (в Крыму до 4° тепла). Это на 1-1,5° выше нормы.

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