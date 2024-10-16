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В ОП сделали заявление о возобновлении работы аэропорта в Ужгороде

Среда 16 октября 2024 17:36
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В ОП сделали заявление о возобновлении работы аэропорта в Ужгороде Фото: аэропорт в Ужгороде (wikipedia.org)
Автор: Татьяна Степанова

Вопрос о возобновлении работы аэропорта в Ужгороде пока поставлен на паузу. Его передали в ответственность Министерства внутренних дел.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление заместителя главы Офиса президента Украины по региональной политике Виктора Микиты в интервью LB.ua.

"Этот вопрос пока на паузе. Аэропорт передали Министерству внутренних дел. Здесь планируют создать европейский хаб авиаобеспечения гражданской защиты", - рассказал Микита.

По его словам, аэропорт в Ужгороде может обеспечить нерегулярные чартерные рейсы. Однако удаленность этого аэропорта от Киева и других регионов создает определенные логистические трудности.

"До Закарпатья из Киева - 800 километров. От Харькова еще дальше. Если смотреть логистику, иногда удобнее доехать поездом до польского аэропорта и полететь сразу во все стороны, чем ехать в Закарпатье. Надо сделать дорогу, улучшить железнодорожное сообщение", - отметил замглавы ОП.

Аэропорт в Ужгороде

Напомним, Украина закрыла воздушное пространство 24 февраля 2022 из-за полномасштабного вторжения России. В первый день большой войны оккупанты ударили по аэропортам и другой инфраструктуре, которая обеспечивает безопасность полетов.

В конце июля 2022 года Закарпатский областной совет заявил о выделении 26 млн гривен на работы в аэропорту "Ужгороде". Пассажирское сообщение надеялись запустить через 1-2 месяца.

Однако тогдашний глава Закарпатской ОВА Виктор Микита заявил, что аэропорт не сможет возобновить работу в ближайшее время из-за неготовности самого аэропорта и отсутствия необходимых документов.

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Ужгород Офис президента Аэропорт
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