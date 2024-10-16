В ОП сделали заявление о возобновлении работы аэропорта в Ужгороде

Вопрос о возобновлении работы аэропорта в Ужгороде пока поставлен на паузу. Его передали в ответственность Министерства внутренних дел.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление заместителя главы Офиса президента Украины по региональной политике Виктора Микиты в интервью LB.ua.

"Этот вопрос пока на паузе. Аэропорт передали Министерству внутренних дел. Здесь планируют создать европейский хаб авиаобеспечения гражданской защиты", - рассказал Микита. По его словам, аэропорт в Ужгороде может обеспечить нерегулярные чартерные рейсы. Однако удаленность этого аэропорта от Киева и других регионов создает определенные логистические трудности. "До Закарпатья из Киева - 800 километров. От Харькова еще дальше. Если смотреть логистику, иногда удобнее доехать поездом до польского аэропорта и полететь сразу во все стороны, чем ехать в Закарпатье. Надо сделать дорогу, улучшить железнодорожное сообщение", - отметил замглавы ОП.