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В ОП виступили за винесення питання "Північного потоку-2" на нормандський формат

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Субота 11 вересня 2021 10:28
В ОП виступили за винесення питання "Північного потоку-2" на нормандський формат Фото: глава ОП Андрій Єрмак (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Инна Собора

Україна хоче винести на переговори у нормандському форматі ще одне питання. Воно стосується запуску російського газопроводу "Північний потік-2".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву глави ОП Андрія Єрмака на форумі "Ялтинська європейська стратегія".

За його словами, Україна розглядає питання "Північного потоку-2" як питання загальної безпеки країни.

"І тому вже декілька разів я говорив про це з колегами нормандського формату. Ми вважаємо абсолютно логічним додати до таких важливих питань як припинення вогню, загальне врегулювання конфлікту, розгляд і цих питань. Тому що, я вважаю, що продовження транзиту газу є серйозним запобіжником масштабній агресії РФ проти України", - пояснив Єрмак.

Глава ОП також закликав міжнародних колег підтримати Україну у прагненні долучити питання "Північного потоку-2" до розгляду у нормандському форматі.

Раніше Єрмак також заявив, що обіцянки США про кроки у разі запуску "Північного потоку-2" мають лягти на папір.

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Північний потік-2 Андрій Єрмак Нормандський формат
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