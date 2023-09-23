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В ОП отреагировали на слухи об ATACMS: заявления могут делать два человека

Фото: советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк (president.gov.ua)
Автор: Карина Левицкая

Настоящее решение о передаче Украине ракет ATACMS объявят не СМИ. Такие полномочия имеют всего два человека.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление советника руководителя Офиса президента Михаила Подоляка в эфире телемарафона.

"Есть два человека, которые могут заявить о ATACMS и тогда они будут в Украине. Это господин Зеленский и господин Байден (американский президент Джо Байден - ред)", - сказал Подоляк.

По словам советника руководителя ОП, все остальные просто могут проговаривать варианты.

"Вопрос когда, в каком количестве и будут ли вообще предоставлены, решают два человека - Зеленский и Байден", - сказал он.

ATACMS для Украины

Западные СМИ ранее заявляли о том, что вопрос передачи дальнобойных ATACMS сдвинулся с мертвой точки. В Сенате Соединенных штатов Америки призвали Джо Байдена передать нашей стране ракеты, впрочем, Белый дом был сдержан в своих заявлениях. Там утверждают о продолжении дискуссий относительно передачи снарядов.

Как писало NBC News, во время встречи Владимира Зеленского и Джо Байдена последний сообщил лидеру Украины о том, что Штаты предоставят небольшое количество ракет ATACMS. Впрочем, пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер не смогла подтвердить эту информацию.

Согласно данным The Washington Post, Украина может получить ракеты ATACMS, вооруженные кассетными боеприпасами, а не одной боеголовкой. Согласно описанию в СМИ, существует три версии ракет, о которых можно прочитать в материале РБК-Украина.

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ATACMS