В ОП рассказали, какие страны присоединились к Международной коалиции возвращения украинских детей

С начала полномасштабного вторжения РФ в Украину уже 41 страна присоединилась к Международной коалиции за возвращение украинских детей.

Об этом заявила директор Bring Kids Back UA Дарья Заривна, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Эспрессо ".

"Международное сообщество - это критически важная сила, которая помогает нам возвращать украинских детей домой и оказывать давление на РФ. Сегодня 41 страна уже присоединилась к Международной коалиции за возвращение украинских детей, которую Украина возглавляет вместе с Канадой", - отметила Заривна.

По ее словам, это дипломатическая площадка, позволяющая объединять усилия, усиливать давление на Россию и строить новые механизмы сотрудничества. Коалиция также приобщается к поддержке реинтеграционных проектов.

К слову, некоторые государства играют ключевую роль в медиации - в частности, Катар, Ватикан и Южная Африка. Также действует Международная экспертная группа Bring Kids Back UA.

"Отдельно нужно использовать такие средства, как санкции, международная изоляция, юридические решения - все это должно заставлять РФ остановить практику похищения детей и начать сотрудничество в вопросе их возвращения. Сейчас ведется много разговоров об условиях, на которых может быть заключено мирное соглашение между Украиной и Россией", - подчеркнула директор Bring Kids Back UA.

Она также добавила, что вопрос депортированных и принудительно перемещенных детей не может быть предметом политического торга. Это - гуманитарный приоритет, который должен решаться отдельным треком, и только так.

Во время последних международных переговоров, в частности в Саудовской Аравии в марте 2025 года, украинская делегация четко обозначила этот вопрос, как одно из ключевых условий даже для потенциального прекращения огня. Это также прозвучало в разговоре президентов Зеленского и Трампа. Украина не позволит, чтобы вопрос детей исчез с повестки дня. Потому что дети - это не тема для компромиссов.