Ермак о "формуле мира": саммит на уровне лидеров стран планируют на осень и будет еще один

Украина планирует провести в будущем два саммита мира, на одном из них должны принять "формулу мира". Второй же должен будет зафиксировать окончание войны.

Об этом во время встречи с журналистами заявил руководитель Офиса президента Андрей Ермак, сообщает РБК-Украина .

Будущие саммиты мира

В Офисе президента надеются провести два саммита по "формуле мира". Один из них должен состояться на уровне лидеров государств уже этой осенью.

Ермак пояснил, что должен состояться учредительный саммит, на котором участники должны принять за основу украинский мирный план, чтобы потом проводить отдельные мероприятия, конференции по каждому из пунктов формулы мира.

Кроме того, в Офисе президента надеются и считают реальным провести саммит на уровне лидеров государств уже этой осенью. По словам руководителя Офиса президента, Украина рассчитывает, что к следующей встрече число стран-участников может увеличиться до 60. В частности, хотят присоединиться еще три африканские страны.

Уже второй саммит должен зафиксировать завершение войны. На нем должен быть принят международный документ.

Детали встречи в Джидде

"Во встрече по украинской "формуле мира" приняли участие представители 42 стран. Все участники мероприятия полностью преданы и уважают территориальную целостность и суверенитет Украины. Этот тезис звучал в выступлениях всех присутствующих стран", - говорится в заявлении.

Также Ермак пояснил, что многие из них артикулировали к международно признанным границам 1991 года. В рамках этих переговоров не рассматриваются никакие другие мирные инициативы, кроме той, которую предложила Украина.

Вывод российских войск с территории Украины является обязательным условием

Ермак также назвал фейковой информацию, которая распространялась отдельным СМИ о том, что Украина на переговорах в Саудовской Аравии якобы согласилась обсуждать мир с Россией без обязательного требования о выводе войск со всей территории.

Заместитель председателя ОП Игорь Жовква подчеркнул, что позиция Украины - вывод российских войск является обязательным условием для любого мирного урегулирования. По его словам, такая же позиция звучала в выступлениях и других участников встречи в Джидде. А страны Глобального Юга, Китай не возражали против такой позиции Украины.

"Не понятно, откуда взялась эта информация", - добавил Ермак.

"Формула мира" в части гарантий безопасности Украины

Он также напомнил, что Украина уже работает по имплементации формулы мира и в части гарантий безопасности. По мнению Ермака, первые двусторонние соглашения с отдельными странами могут появиться уже до конца этого года.

Напомним, что первой страной, с которой Украина начала переговоры о гарантиях безопасности, стали США.

Саммит в Саудовской Аравии

На двухдневной встрече в Саудовской Аравии, состоявшейся 5-6 августа, главной темой стала украинская "формула мира". О встрече первой сообщила The Wall Street Journal. Впоследствии информацию подтвердили и в Офисе президента.

На саммит были приглашены представители более 40 стран, среди которых Индия, Бразилия, Индонезия, Египет, Мексика и Китай.

Руководитель ОП Андрей Ермак по итогам саммита заявил, что некоторые представители имели разные взгляды, однако все страны показали приверженность принципам Устава ООН, международного права и уважения суверенитета и нерушимости территориальной целостности государств.