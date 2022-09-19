В ОП розповіли, на що може піти Путін після розгрому росіян у Харківській області

"Ми, перш за все, очікуємо нарощування інтенсивності війни саме проти цивільного населення та критичної інфраструктури. Тому що це ключовий елемент у сьогоднішній війні Російської Федерації. З погляду управлінської тактики та стратегії у військовій частині немає креативу і немає змін", – сказав РБК-Україна радник голови ОП Михайло Подоляк.

Представники влади мають кілька завдань, над якими вони працюватимуть, щоб відбити атаки агресора або хоча б мінімізувати заподіяну шкоду. Це, за словами Подоляка, – диверсифікація опалення, електропостачання та водопостачання. Друге завдання – фізичне зміцнення критичних об'єктів – трансформаторів, ТЕЦ – наприклад, бетонними блоками.

Паралельно Україна хоче активізувати переговори із західними партнерами про те, щоб вони збільшили та прискорили постачання систем ППО та ПРО. Четвертий напрямок – це вже безпосередня прерогатива ЗСУ, які інтенсивніше "відпрацьовуватимуть" за інфраструктурою забезпечення російської армії. Подоляк уточнив, що це насамперед стосується Криму, де сконцентровано максимальну кількість армійських складів зі зброєю.

Також у ОП очікують, що росіяни можуть наростити сили та кошти в будь-якому з напрямків, щоб тиснути на Україну кількістю. Але, як вважає Подоляк, цей підхід уже не працюватиме, бо наша армія, у свою чергу, руйнує та продовжить руйнувати логістику постачання окупантів.