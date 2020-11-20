В ОП розповіли, яких голів ОДА поки не будуть звільняти

Президент України Володимир Зеленський поки не розглядає відставку голів Херсонської та Полтавської облдержадміністрацій. Їх робота і результати виборів у регіонах влаштовують Офіс президента.

Про це заявив заступник голови ОП Кирило Тимошенко в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна".

Він зазначив, що в багатьох регіонів не буде кадрових перестановок на посадах губернаторів. Зокрема, у Херсонській області голова ОДА Юрій Гусєв залишиться, як мінімум, до тих пір, поки не буде побудований міст ХБК-Таврійський в Херсоні.

"В Херсонській Юрій Гусєв поки залишається. У нього є і бажання рухатися далі, але він повинен спочатку показати себе в цьому регіоні. По Полтаві немає питань у нас. У всякому разі, поки що. Олег Синегубов – сильний глава ОДА. У багатьох регіонах будуть залишатися голови ОДА, там, де дійсно є розуміння, що вони працюють на благо свого регіону, і у них стабільна ситуація, і вони йдуть вперед, а не весь час "хитаються" в різні сторони", - сказав Тимошенко.

Нагадаємо, на цьому тижні Кабінет міністрів погодив кандидата на посаду голови Хмельницької облдержадміністрації. Ним повинен стати Сергій Гамалій.

Минулого тижня Зеленський звільнив Олександра Стадника з посади голови Миколаївської обласної державної адміністрації.

Також нещодавно Зеленський звільнив керівників Сумської, Одеської та Івано-Франківської областей. Разом з тим глава держави призначив тимчасово виконуючих обов'язки керівників цих ОДА.