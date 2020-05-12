Під ОП відбулися сутички між поліцією та активістами

У вівторок, 12 травня, під Офісом президента України відбулися зіткнення між поліцією та активістами. Про це в коментарі РБК-Україна повідомила прес-офіцер Печерського управління Національної поліції у Києві Оксана Тищенко.

За її словами, активісти підпалили шини, в результаті чого виникли сутички з силовиками.

"Активісти підпалили шини і з цього виникли сутички з правоохоронцями. Там короткочасна бійка. У результаті події ніхто не постраждав. Ні, нікого не затримували. На місці зараз розбираються. А з приводу дії правопорушників будуть розбиратися пожежники, вони зараз розбираються з цими особами. Вони будуть фіксувати", - заявила Тищенко.

Вона додала, що правоохоронці продовжують спостерігати за дотриманням громадського порядку.

"Ніхто не постраждав. Заяв до нас ніяких не надходило", - резюмувала вона.

Фото з акції протесту (РБК-Україна)

За даними одного з очевидців, акція проходила, щоб "нагадати президенту, що може бути в разі здачі національних інтересів".

Нагадаємо, раніше у Києві сталися сутички між правоохоронцями та протестувальниками, які зібралися під Офісом президента на акцію за відставку Арсена Авакова з посади міністра внутрішніх справ.